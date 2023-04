Advierten de que el 60% de secano cereal en España está perdido por la sequía y piden ayudas directas y la aplicación de los fondos europeos

El presidente nacional de la asociación agraria ASAJA, Pedro Barato, ha advertido este martes 25 de que el 60 por ciento del cereal de secano en España está perdido como consecuencia de la sequía, y en Castilla-La Mancha todas las provincias tienen este mismo problema. Por eso, reclaman ayudas directas y la aplicación de los fondos europeos para los sectores afectados.

Así lo ha manifestado a los periodistas antes de clausurar en Toledo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asaja Toledo, en las que Blanca Corroto ha revalidado su cargo al frente de la asociación provincial.

Barato ha señalado también que la uva pasa por una situación complicada, así como el olivar cuya floración se ha adelantado, al tiempo que ha alertado de que «como no llueva, algunos árboles pueden correr peligro, sobre todo los cultivos leñosos».

En este sentido, ha hecho referencia a la Mesa Nacional de la Sequía de la pasada semana y ha dicho que coincide con lo reclamado por Castilla-La Mancha: ayudas directas «ya» y la aplicación de los fondos europeos para agricultores y ganaderos.

ADEMÁS DE MEDIDAS FISCALES RECLAMAN UNA FLEXIBILIZACIÓN «INMEDIATA» DE LA APLICACIÓN DE LA PAC

Asimismo, ha rechazado que «lo que no es asegurable, no es indemnizable», ya que los seguros no funcionan en muchos ámbitos del sector, y ha abogado por un plan de choque de financiación a cuatro, cinco o seis años porque mientras no bajen los costes de producción, los agricultores tampoco podrán bajar los precios.

Además de las medidas económicas, el presidente nacional de Asaja ha recordado que se han pedido medidas fiscales y una flexibilización «inmediata» de la aplicación de la PAC, algo sobre lo que ha apuntado que el Gobierno regional está de acuerdo pero que no depende de él sino de Bruselas.

Barato también ha pedido «pensar en el futuro» y en el relevo generacional, porque «cuando un ganadero deja una explotación o la cierra, es muy difícil que su sitio lo ocupe otro ganadero»; a la vez que ha instado a no ser «pasotas» y que en «en este santo país» haya una vertebración hídrica e hidrológica.

En este punto, ha valorado la capacidad de embalsar de Castilla-La Mancha, con el pantano de Entrepeñas y los acuíferos, y ha considerado que «hay que aprovecharlos para recargar las pilas».

A pesar de la etapa electoral en la que «cada uno cuenta su película», ha añadido, ha llegado el momento de «entre todos» tomarse la situación del campo «en serio» y que el agua no sea un elemento de confrontación sino con el que buscar soluciones.

De igual forma, ha manifestado: «hay ministerios que están despilfarrando el dinero y a lo mejor eso puede esperar, pero la necesidad de agricultores y ganaderos no puede esperar»; y ha confiado en que la próxima semana se vea ya el inicio del decreto de sequía que, a su modo de ver, tiene que caracterizarse por llevar «dinero, flexibilidad y soluciones en materia hídrica».