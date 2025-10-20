Acusan de cobardía política al Gobierno catalán por seguir un año más sin ser capaces de pagar ni un euro del adelanto de la PAC

Ante la compleja situación que vive el sector agrario catalán, Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) ha denunciado la «cobardía política de la Generanlitat catalana» y ha presentado una solicitud formal en el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARPA) para exigir que se haga efectivo el pago del anticipo máximo legalmente permitida (70%) de las ayudas directas de la PAC 2025, previstas desde el 16 de octubre, fecha autorizada por la normativa europea.

En una nota de prensa, JARC denuncia que esta situación «no es exclusiva del Gobierno actual, sino que ningún ejecutivo anterior —sea del color político que sea— ha estado capaz ni valiendo para resolver un problema estructural que se repite año tras año por culpa de la cobardía política de todos los gobiernos: ninguno ha resuelto el bloqueo crónico del anticipo de la PAC».

Por eso, lamenta que «el campesinado catalán sufre las consecuencias de una gestión ineficiente que ningún partido ha querido afrontar con responsabilidad. Es una vergüenza que, después de tantos años, continuamos sin poder garantizar el anticipo de la PAC», afirma Joan Carles Massot, presidente de JARC

CATALUÑA, EXCLUIDA INJUSTAMENTE DE ALGO QUE «NO ES UN LUJO, ES UN DERECHO»

A pesar de que la Comisión Europea ha autorizado este año el incremento del anticipo hasta el 70%,» Cataluña ha quedado fuera del listado de comunidades autónomas que pueden aplicar esta medida, por motivos burocráticos y técnicos que ningún Gobierno ha sabido resolver», ante lo que la organización agraria catalana recuerda que este pago «no es un lujo, es un derecho».

En este sentido, insisten en que «el anticipo de la PAC es clave para garantizar la liquidez de las explotaciones en un momento crítico del año. Sin estos fondos: no se pueden afrontar gastos inmediatos como entonces, abonos, alimentación del ganado o mantenimiento de maquinaria; no se puede compensar un año extremadamente difícil, marcado por el aumento de los costes, la inestabilidad global y la incertidumbre en el cobro otras ayudas; se pone en riesgo la continuidad de la actividad agraria, especialmente entre los jóvenes campesinos, y se retarda la economía rural, afectando proveedores, cooperativas y servicios locales».

Asimismo, recuerdan que otras CCAA sí que han actuado, «mientras Cataluña queda atrás, comunidades como Andalucía (765 M€), Castilla y León (663 M€), Extremadura (277 M€) y otras muchas ya han activado el anticipo».

Aunque asumen que «el exceso de burocracia, la lentitud en los controles y la complejidad del nuevo modelo PAC han dejado Cataluña fuera del anticipo. El Departamento aplica un sistema de verificación más exigente que otros territorios, pero no ha sabido adaptarlo para garantizar los pagos a tiempo». Por eso, JARC considera «vergonzoso que, en unas ayudas que se repiten cada año, ningún Gobierno haya resuelto los problemas estructurales que impiden avanzar los pagos. Esta falta de respeto hacia los agricultores y ganaderos catalanes deteriora la confianza con la Administración» y exige que el Departamento active de manera urgente el pago del 70% de las ayudas directas de la PAC 2025, tal como permite la normativa europea, y que priorice el campesinado catalán en sus decisiones.