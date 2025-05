Acusan al PP y PSOE de pactar una reforma del Estatuto de Autonomía «que traiciona al campo castellanomanchego»: ni una mención en todo el texto

Desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha denuncian «con rotundidad la traición política que supone el pacto entre PP y PSOE para la reforma del Estatuto de Autonomía de nuestra región. Un texto que olvida por completo a agricultores, ganaderos y al mundo rural, reduciendo toda mención al sector agrario a una única línea en un solo artículo de todo el articulado. Eso es todo lo que valemos para los dos grandes partidos».

En un duro comunicado, destacan que «resulta insultante que tanto Emiliano García-Page como Paco Núñez, que no pierden ocasión de colgarse medallas en actos agroalimentarios o hacerse fotos con tractores, vayan a aprobar un nuevo Estatuto que ignora al sector primario, sin incluir ninguna garantía, prioridad ni medida que proteja o impulse la agricultura y la ganadería. Un sector que vertebra el territorio, genera empleo y sostiene la economía de los pueblos, es barrido del texto legal que marcará el futuro de la región durante décadas».

Asimismo, critican que se llenen la boca con frases sobre la «España vaciada«, el «reto demográfico» o el «orgullo rural», mientras que los redactores de esta reforma del Estatuto «olvidan mencionar a los verdaderos protagonistas del medio rural. No hay ni una palabra sobre la defensa del campo frente a la competencia desleal, el relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones o la necesidad de infraestructuras hídricas y tecnológicas».

«RECLAMAMOS QUE SE INCORPORE DE MANERA CLARA Y EFECTIVA EL RECONOCIMIENTO Y LA PROTECCIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y GANADERO EN EL TEXTO ESTATUTARIO. SIN CAMPO, NO HAY REGIÓN. Y SIN AGRICULTORES NI GANADEROS, NO HAY FUTURO»

Y para colmo, lo que sí acuerdan «sin ningún pudor» es aumentar de 33 a 55 los diputados en las Cortes regionales. «Más sillones, más sueldos, más aparato político… mientras las explotaciones familiares cierran y los jóvenes abandonan el campo porque no tienen futuro. Este Estatuto no sirve a Castilla-La Mancha: sirve a los partidos, no a su gente».

Por eso, desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha exigen una rectificación inmediata. «Reclamamos que se incorpore de manera clara y efectiva el reconocimiento y la protección del sector agrario y ganadero en el texto estatutario. Sin campo, no hay región. Y sin agricultores ni ganaderos, no hay futuro».

«¡Basta ya de palabras vacías! Queremos hechos. Queremos un Estatuto que defienda con hechos al campo», defienden.