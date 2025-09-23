Acusan a la Universidad de Extremadura y a la Consejería de «tergiversar un estudio sobre los costes de la aceituna para beneficiar a la industria»

La Unión Extremadura ha acusado a la Universidad de Extremadura y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, de «tergiversar un estudio para beneficiar a la industria de aderezo de aceitunas de Extremadura en detrimento de miles de agricultores».

El estudio de los costes de producción es una reivindicación que los productores de aceituna de mesa llevan reclamando varios años y «que por fin la Consejera ha tenido a bien el elaborarlo y publicarlo, si no fuera por los errores tan importantes cometidos en dicho estudio».

Para la organización agraria, el estudio presentado, «más parece un corta y pega del que se presentó hace 3 años, y nos basamos para hacer esta afirmación en el párrafo que aparece al final de la página 38, que habla del cultivo de la uva de vinificación, como aquel otro publicado».

“EN COMPARACIÓN CON EL ESTUDIO DE HACE TRES AÑOS, SEGÚN LA UNIVERSIDAD Y LA CONSEJERÍA SE HAN ABARATADO LOS COSTES DE PRODUCCIÓN A LOS AGRICULTORES»

También denuncian que en este estudio, «para el cálculo del coste por kilogramo de producto hay que tener en cuenta tanto los costes producidos en una hectárea como la producción media de la misma, a más rendimiento por hectárea menor coste por unidad, en este sentido en la página 15 del estudio la tabla 4.1.2, nos indica que en Extremadura tenemos 75.062 ha de olivar tanto de mesa como de doble aptitud y una producción de 155.871 toneladas lo que nos da una media de 2.076 kg/ha, en cambio a la hora de calcular la producción para sacar los costes nos indican en la página 25 que la media es de 4.320 kg/ha, más del doble que establecen las estadísticas».

Asimismo, critican que «son curiosas las referencias a Asemesa, asociación de industriales que se dedican a comprar aceitunas baratas a los agricultores. Las podemos ver en numerosas referencias entre otras la que aparece en la pag. 49, no es de extrañar las referencias de al “margen está muy ajustado, y las empresas transformadoras y comercializadoras presentan rentabilidades ajustadas”.

De esta manera, para la Unión Extremadura , «no es de extrañar que la conclusión final sea que el coste de producción de un kg de aceitunas sea de 0,718 €/kg 6,5 céntimos más bajo que el estudio que se presentó hace tres años. Es decir, que en este tiempo según la Universidad y la Consejería se han abaratado los costes de producción a los agricultores».

Ante este panorama, desde La Unión se hacen varias preguntas:

«1ª.- A que agricultores han entrevistado.

2ª.- Que intereses defienden con este estudio, el de transp0arencia en el precio de la aceituna o los intereses de los industriales.

3ª.- Que directrices les dio la Consejería a la Universidad a la hora de encargar el estudio?

4ª.- Como es posible que hoy, con el aumento sobre todo de la mano de obra que el mayor coste, se pueda afirmar que se está, abaratando los costes de producción.

5ª.-. Como es posible que se tergiverse el rendimiento para perjudicar a miles de agricultores en beneficios de unos industriales?

6ª.- Así van a ser todos los estudios de costes de producción que va a encargar la Consejera de Agricultura?».

Y su conclusión es la de acusar a ambas instituciones de «tergiversar un estudio para beneficiar a la industria de aderezo de aceitunas de Extremadura en detrimento de miles de agricultores».