Acusan a la Junta extremeña de desviar 200 millones del Pepac para inversiones no productivas y medioambientales en detrimento del sector agrario

La Unión Extremadura ha denunciado que la Junta de Extremadura desvía 200 millones de euros para inversiones en líneas no productivas y medioambientales en detrimento de inversiones de modernización del sector agrario y relevo generacional. Esta situación va a ser una de los motivos que ha llevado a la Unión a convocar una manifestación el próximo 26 de febrero en Mérida.



La organización recuerda que la Junta tiene transferidas las competencias para la aprobación de las ayudas de Desarrollo Rural, actualmente Pepac 2023-2027, anualmente la Comisión Europea permite la modificación de las partidas presupuestarias dedicadas a cada línea de actuación.

La Unión Extremadura ha presentado una propuesta de modificación de dichos fondos para dedicarlos preferentemente a actividades productivas dentro del sector agrario, «ya que habíamos apreciado que una parte muy importante de los fondos se dedicaban a actividades no productivas y no relacionadas con el sector agrario».

En primer lugar hay que dejar claro que estos fondos del Pepac, provienen de la PAC, «y es en este sector donde deben ser invertidos, si queremos invertir en alumbrado de castillos o señalización de senderos, los fondos tendrán que salir de otras arcas», critican desde la organización.

Por eso, denuncian algunas de las partidas presupuestarias propuestas por la Junta de Extremadura a la Comisión Europea, «donde se puede apreciar que destinamos más de 200 millones de € a partidas para el sector forestal silvícola y actuaciones no productivas mientras no se dota suficientemente las partidas para modernización del campo extremeño y partidas para incentivar el relevo generacional en el sector agrario de la Región».

Asimismo, lamentan que la Junta de Extremadura haya rechazado la totalidad de las propuestas presentadas por La Unión «ya que aseguran que las mismas priorizan las intervenciones dirigidas a los agricultores, y que se critique que los fondos de la política agraria comunitaria, prioriza a los agricultores, tiene algo de guasa».

Desde de la organización se insiste en criticar esas inversiones en líneas no productivas y medioambientales y se ratifican en que «no podemos permitir el destinar 10 millones de € al clima, 29 millones a la RN 2000, 12 millones a actuaciones silvícolas, etc. y en cambio los profesionales que llevan más de 5 años instalados no puedan acceder a ayudas para modernizar el campo extremeño o no se actúe contra el envejecimiento del sector agrario».

Por ello, esta reivindicación va a ser una de las que ha llevado a la Unión a convocar la manifestación el próximo 26 de febrero en Mérida.