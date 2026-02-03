Acusan a la Junta de Extremadura de querer quitar 9,49 millones de euros a los agricultores para utilizarlos en su propio funcionamiento

La Unión Extremadura ha denunciado que la Junta de Extremadura quiere «quitar 9,49 millones de euros a los agricultores para utilizarlos en medidas de su propio funcionamiento, eliminando las ayudas de asesoramiento a los agricultores y en disminuir la partida destinada a la modernización del campo».

Según han señalado en una rueda de prensa, el Comité de seguimiento regional del PEPAC 2023-2027, dependiente de la Junta de Extremadura, ha remitido una propuesta para modificar las partidas presupuestarias de los fondos de desarrollo regional para esta campaña, las principales modificaciones propuesta por la Junta «consisten básicamente en eliminar las ayudas de asesoramiento a los agricultores presupuestadas en 7 millones de € y en disminuir la partida destinada a la modernización del campo extremeño en 2,49 millones de €».

Para la organización, el asesoramiento a los agricultores y ganaderos extremeños son una pieza fundamental en el desarrollo de nuestras explotaciones tras los compromisos que las administraciones están obligando a los productores extremeños, la implantación del Cuaderno Digital, el requisito de adjuntar fotografías georreferenciadas, el uso de drones, los sistemas de GPS en las labores, la identificación electrónica de los animales, el uso de cercas electrónicas, los nuevos métodos de uso de fitosanitarios, las mejoras en bienestar animal, el uso eficiente del agua, el estudio de la huella de carbono en la producción y un largo etc. «hace que la propuesta de eliminar estas ayudas sea una irresponsabilidad por parte de la Junta de Extremadura».

La reducción drástica de las ayudas a la modernización de las explotaciones «es otra clara irresponsabilidad, para poder producir con la competencia de productos de países terceros, obliga a modernizar el campo extremeño si queremos seguir siendo competitivos, hay miles de expedientes de ayudas solicitadas para este trámite que no se están resolviendo por falta de presupuestos y que ahora se va a agravar si se aprueba esta reducción».

La Unión entiende que «este recorte de ayudas a los agricultores que se plantea por parte de la Junta de Extremadura es un claro ejemplo del escaso peso político que la actual consejera en funciones tiene en el Ejecutivo Regional, que está utilizando los fondos agrarios para medidas de la propia Junta de Extremadura».

Por ello, exige a la Junta «y en este sentido le hemos presentado una serie de alegaciones a la propuesta, que se aumenten los fondos de modernización de explotaciones agrarias y que se mantengan y se pongan en marcha las ayudas para el asesoramiento a agricultores y ganaderos».