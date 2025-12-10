Acuerdo UE-Marruecos: paradigma de la competencia desleal hacia los productores comunitarios de frutas y hortalizas

El Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos «es un paradigma de la competencia desleal hacia los productores comunitarios de frutas y hortalizas en el ámbito laboral, sanitario y medioambiental, que ya ha causado graves daños al sector español, desplazándolo como primer proveedor de tomate de la UE, daños que se incrementarán con la modificación del Acuerdo aprobada en el mes de octubre», según expuso el consejero de FEPEX, Jose María Pozancos, en la mesa redonda celebrada en el Parlamento Europeo.

En el ámbito laboral, los costes salariales mínimos de los empleadores en España son de 9,74 euros por hora trabajada mientras que en Marruecos es de 0,98 euros. La competencia desleal no es solo hacia los productores españoles sino también de otros Estados miembros, ya que el coste salarial en Italia es también mucho más elevado que en Marruecos, situándose en 9,68 euros/hora, o en Polonia donde es de 7,43 euros/ hora.

Según expuso el consejero de FEPEX, «la competencia desleal se lleva produciendo muchos años en el terreno fitosanitario y medioambiental, puesto que Marruecos utiliza productos prohibidos en los acuerdos multilaterales de defensa del medio ambiente. Por ejemplo, el bromuro de metilo muy eficaz como insecticida y fungicida, que está prohibido en la UE desde 2005 por su impacto en la capa de ozono, autorizado en Marruecos».

Para FEPEX, el Acuerdo de Asociación de la UE-Marruecos ya ha causado graves perjuicios a los productores españoles de tomate, desplazándoles como primer proveedor del mercado comunitario desde 2022. Pero la competencia desleal no sólo afecta al sector del tomate, sino al conjunto de las frutas y hortalizas. Desde que el Acuerdo entró en vigor en 2012, las importaciones comunitarias de frutas y hortalizas han pasado de 831.338 toneladas a 1,4 millones de toneladas, con un crecimiento del 71%.

Y la situación se agravará con la modificación del Acuerdo de Asociación alcanzado entre la Comisión Europea y Marruecos en octubre de ese año, que ya está en vigor de forma provisional, que autorizará a que las producciones del Sahara Occidental se beneficien de las ventajas arancelarias incluidas en el Acuerdo, como si fueran territorio marroquí, generando un incremento aun mayor de la competencia.

Además, la producción del Sahara será etiquetada de forma confusa para el consumidor, sorteando la normativa comunitaria, que exige que aparezca el país de origen en los productos comercializados en la UE y permitiendo que las frutas y hortalizas de esta área se etiqueten con el nombre de las regiones de procedencia, según la modificación del Reglamento delegado 2023/2429 sobre normas de comercialización de frutas y hortalizas, aprobado el pasado 26 de noviembre.

Por ello FEPEX considera trascendental que el Parlamento Europeo no ratifique el Acuerdo alcanzado en octubre entre la Comisión Europea y el país magrebí.