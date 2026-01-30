Acuerdo histórico de Mercasa con el Ayuntamiento de Madrid para garantizar el futuro de Mercamadrid dentro de la Red de Mercas estatal

Mercasa celebra el acuerdo histórico alcanzado entre la empresa pública y el Ayuntamiento de Madrid que ha sido refrendado este viernes 30 en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, con lo que se culmina el proceso para garantizar la permanencia de Mercamadrid dentro de la Red de Mercas estatal más allá de 2032 al eliminar la limitación temporal.

Con este acuerdo, ratificado tras varios meses de trabajo en común, el servicio público de los mercados mayoristas pasa de un modelo de gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta a un modelo de gestión directa a través de una sociedad mercantil de capital íntegramente público, eliminando de forma definitiva la limitación temporal de la prestación del servicio por parte de la sociedad Mercamadrid, S.A.

Mercasa, como accionista de Mercamadrid, aplaude la decisión del Consistorio madrileño y valora la apuesta por un modelo sin limitación temporal, que permite diseñar la estrategia y el crecimiento de la compañía a medio y largo plazo. Asimismo, resalta la importancia de Mercamadrid dentro de la Red de Mercas, siendo uno de los grandes referentes de la misma.

Gracias a este acuerdo no solo se asegura la vida indefinida de Mercamadrid, sino que también se persigue aportar seguridad jurídica a los cientos de empresas que operan en el recinto, uno de los más importantes de Europa en volumen y actividad logística, incentivando la inversión y por tanto la generación de actividad económica y empleo

Mercamadrid representa un motor económico clave, con 800 empresas y 9.000 puestos de trabajo. Empresas que comercializan 3,6 millones de toneladas de producto fresco al año, una oferta de extraordinaria calidad y variedad distribuida a toda España y a nivel internacional.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Madrid reconoce el valor que Mercasa aporta en la gestión de Mercamadrid por su conocimiento y experiencia como coordinador de la red nacional de mercados mayoristas. El papel de Mercasa como nexo impulsor y vertebrador de la Red de Mercas, con un posicionamiento estratégico en la cadena de distribución de productos frescos, le configura como una herramienta clave en materia de política alimentaria.