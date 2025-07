Acuerdo de los regantes para desbloquear de una vez por todas el proyecto de canalización del agua desde Beznar- Rules

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, en una reunión mantenida este miércoles 2 con la Junta Central de Usuarios de Almuñécar, ha tomado una decisión clave para desbloquear de una vez por todas el proyecto de canalización del agua desde Beznar- Rules: se priorizará de forma inmediata la ejecución del desglosado 3, dejando en suspenso el desglosado 4.

Además, se ha acordado realizar un estudio técnico urgente para comprobar si las redes secundarias del desglosado 4 pueden ser utilizadas en esta fase, lo que permitiría regar desde ya sin necesidad de esperar a una nueva licitación.

Este importante giro estratégico, que ha sido ya trasladado al subdelegado del Gobierno -sin objeciones por su parte-, permitirá abaratar costes, optimizar los recursos disponibles «y sobre todo, poner fin a una situación insostenible, en la que se acumulan años de promesas incumplidas, dinero parado y una infraestructura inútil si no se llena de agua. Tener agua embalsada y no poder regar con ella es como tener un coche sin ruedas: una burla para los agricultores y para el futuro de la Costa Tropical«.

La decisión, que ya cuenta con un amplio consenso entre los regantes, incluye modificaciones que se trasladarán a ACUAES para que se contemple la participación voluntaria de aquellas Comunidades que no disponen de agua, sin perjudicar económicamente al resto que si disponga de este recurso. El objetivo es claro: no duplicar costes y asegurar el acceso justo al agua para todos.

Desde la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo aseguran que «lamentamos profundamente la falta de implicación tanto de la Junta de Andalucía como de la Administración Central, en esta infraestructura clave para el desarrollo agrícola del litoral granadino, a pesar de las reiteradas solicitudes de colaboración por parte de los regantes».

En este sentido, son claros al señalar que «no podemos seguir perdiendo el tiempo. El agua tiene que salir ya de la presa y llegar al campo. Este no es un capricho: es una necesidad urgente para garantizar el futuro agrícola, social y económico de la Costa Tropical. La Comunidad General seguirá trabajando codo con codo con todas las comunidades de regantes que la integran, con el único objetivo de que este dinero —que no viene de fondos europeos, sino del bolsillo de los regantes— no se pierda, y de que por fin el agua fluya por las tuberías que llevan demasiado tiempo vacías. Porque si no hay agua en las tuberías, no hay futuro para la Costa Tropical».