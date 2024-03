Activistas emprenden una acción legal sin precedentes contra la Comisión Europea por no cumplir su promesa de prohibir las jaulas

El Comité Ciudadano de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «End The Cage Age» ha emprendido este lunes 18 acciones legales contra la Comisión Europea por no haber cumplido su compromiso de prohibir las jaulas en las granjas.

Se han presentado documentos ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en los que se expone la argumentación del Comité, que «demuestra que la Comisión no ha cumplido su promesa de introducir legislación para prohibir las jaulas en respuesta al éxito de una ICE, la primera en conseguir un verdadero compromiso».

Además, explica que las ICE se introdujeron con la intención específica de dar a los ciudadanos de la Unión Europea más influencia en la toma de decisiones de la UE y que incumplir su promesa histórica de prohibir las jaulas va en contra del propósito mismo de esta nueva herramienta «democrática».

En 2021, la Comisión se comprometió claramente a presentar propuestas legislativas para prohibir en la UE la cría en jaulas antes de finales de 2023, tras el éxito de la ICE firmada por 1,4 millones de personas y apoyada por una coalición de 170 ONG, liderada por Compassion in World Farming.

Esta acción legal End the Cage Age, financiada por Compassion in World Farming, es la primera que pide cuentas a la Comisión Europea por no haber actuado en relación con una ICE. Si prospera, el Tribunal obligará a la Comisión a publicar sus propuestas en un plazo claro y razonable y a permitir el acceso a su expediente sobre la ICE «End the Cage Age».

Olga Kikou, miembro del Comité Ciudadano de la ICE «End the Cage Age», ha declarado que «la Comisión Europea prometió a los ciudadanos de la UE que prohibiría las jaulas. No sólo ha fallado a los ciudadanos, sino que ha fallado claramente a los 300 millones de animales que siguen sufriendo cada día en jaulas. No hay justificación para más retrasos».

Asimismo, recalca que «hemos lanzado esta acción legal End the Cage Age contra la Comisión en nombre de los animales sin voz y de los millones de ciudadanos de la UE que apoyaron esta legislación, creyendo que la ICE era una herramienta democrática genuina que les daría más influencia sobre la toma de decisiones de la UE. No descansaremos hasta que cada jaula sea una jaula vacía».

(Fotos: Compassion in World Farming)