Achacan el alto número de hectáreas solicitadas para la vendimia en verde a la incertidumbre y el incumplimiento de la Ley de la Cadena

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG) sostiene que la incertidumbre que sufren los viticultores riojanos explica el alto número de solicitudes de ayuda a la vendimia en verde (6 000 hectáreas, el 15% de toda la superficie de esta Comunidad).

Para la organización, «no es de extrañar, teniendo en cuenta no solo el gran número de agricultores que no tienen dónde llevar las uvas, sino también que muchos saben que cobrarán más tirando las uvas que recibiendo precios de miseria por parte de algunas bodegas. Y el número de hectáreas hubiera sido aún mayor si las condiciones para las solicitudes no primaran a quienes pidieran menos de 4,5 hectáreas».

El sindicato considera que gran parte de la culpa de esta situación la tiene la dejadez del Gobierno de La Rioja, «que no ha hecho su trabajo de vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. No puede ser que se estén recibiendo liquidaciones de las uvas por debajo de 50 céntimos el kilo, mientras que la propia Consejería de Agricultura establece los costes medios de producción en 70″.

La Unión critica la dejadez de la Consejería, cuyo departamento de Desarrollo Rural es la “Autoridad de Ejecución” en La Rioja para vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena, ya que en todas las inspecciones de oficio que realizó en 2023 no encontró ni un solo caso de incumplimiento que debería ser sancionado. Balance que contrasta fuertemente con lo sucedido en Comunidades limítrofes como la navarra, que elevó 7 casos de incumplimientos a la Agencia de Información y Control Alimentarios.

Para la UAGR, la vendimia en verde es una buena medida para ayudar a la resolución puntual del momento que atraviesa la DOC Rioja. Pero recuerda que las crisis del sector agrario en general, y de los viticultores en particular, son de carácter estructural, por lo que se requieren otras medidas a medio y largo plazo. Por eso la Unión sigue exigiendo la convocatoria de las mesas de trabajo demandadas por las Organizaciones Profesionales Agrarias (entre ellas la del estudio del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria) para, junto a los sectores afectados, establecer medidas que garanticen la supervivencia del sector agrario en esta Comunidad.

Mientras tanto, la organización confía en que se cumpla lo dicho por Gonzalo Capellán en su momento, y se habilite “la partida necesaria para que todos los viticultores riojanos que lo soliciten puedan beneficiarse este año de la cosecha en verde”.

Por último, la Unión lamenta que «desde las Administraciones públicas por un lado se persiga a quienes protestan en defensa de su supervivencia, mientras quienes están acabando con el sector agrario campen a sus anchas».