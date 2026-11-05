Deoleo seguirá en manos españolas: Acesur y Dcoop ganan la apuesta final y formalizan su compra tras una oferta de 520 millones de euros

Deoleo, grupo líder mundial en el sector del aceite de oliva, ha suscrito un acuerdo con el consorcio formado por Acesur y Dcoop para avanzar en el proceso de venta de la compañía. La oferta seleccionada implica un valor de empresa de 520 millones de euros. Más allá de la solidez y el respaldo financiero de la propuesta, Deoleo y sus accionistas mayoritarios han valorado la alta certidumbre de ejecución que garantiza esta operación.

El acuerdo estratégico con el consorcio consolida e impulsa el liderazgo global de España en la industria agroalimentaria. Con una participación del 50 % cada una, Acesur y Dcoop, con un profundo arraigo en la tradición olivarera española, aportan una fuerte conexión con el origen, gran capilaridad agrícola y una destacada capacidad productiva. Estos atributos complementan la estructura de Deoleo, ampliamente reconocida por su excelencia en el marketing de gran consumo y por sus consolidadas redes comerciales y de distribución a nivel internacional.

Para Ignacio Silva, presidente de Deoleo: «Esta operación reconoce el trabajo desarrollado en los últimos años y el constante respaldo de nuestros accionistas mayoritarios, poniendo en valor un porfolio de marcas icónicas que forman parte de nuestro patrimonio agroalimentario. La alianza con Acesur y Dcoop refuerza de manera decisiva el liderazgo de Deoleo en toda la cadena de valor del aceite de oliva y aporta certidumbre operativa a los productores y al sector en general. Quiero agradecer personalmente el trabajo del Consejo de Administración a lo largo de todo este proceso, gracias al cual hemos podido identificar la que consideramos la mejor opción para el grupo, sus accionistas y sus marcas, así como para el conjunto del sector oleícola y agrario europeo».

Cristóbal Valdés, consejero delegado de Deoleo, ha destacado: «Quiero expresar mi satisfacción por el acuerdo alcanzado y refrendado por el Consejo de Administración. Asimismo, me gustaría poner en valor el compromiso de todos los empleados de la compañía: su dedicación constituye el verdadero motor del grupo y es lo que ha convertido a Deoleo en un referente por su talento y sus marcas. Hoy somos una compañía sólida y muy atractiva, reconocida por su apuesta por la calidad, la innovación y la sostenibilidad, y por su red de distribución internacional guiada por la hoja de ruta Evoo-lution. Este hito abre una nueva etapa construida sobre bases sólidas y con una visión de largo plazo para seguir creando valor para el sector y todos sus grupos de interés».

PRÓXIMOS PASOS Y AUTORIZACIONES REGULATORIAS

El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, incluidas las de las autoridades de competencia en España y Estados Unidos, así como la aprobación en materia de inversión extranjera directa en Italia, además de otros trámites habituales en este tipo de transacciones. La compañía estima que este proceso regulatorio se completará en un plazo de entre seis y ocho meses.

Durante el periodo de transición hasta el cierre definitivo de la operación, la gestión, la actividad comercial y la operativa industrial de Deoleo continuarán desarrollándose con total normalidad, manteniendo los mismos estándares de rigor, excelencia en el servicio al cliente y el cumplimiento de su hoja de ruta.

Deoleo y accionistas mayoritarios han contado con el asesoramiento de William Blair como asesor de M&A en el proceso y con el asesoramiento legal de Latham & Watkins.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

Las aceiteras han trasladado también un «mensaje de confianza y tranquilidad» a los empleados porque el «éxito» de esta compraventa «se apoya en el conocimiento, la experiencia y el talento de las personas que han contribuido al crecimiento de las tres organizaciones durante décadas».

Los futuros accionistas consideran que estos equipos desempeñarán un papel «fundamental» en la construcción de esta nueva etapa de «desarrollo y crecimiento».

La operación se sustenta en una visión industrial de «largo plazo», que parte de las capacidades existentes y crea nuevas oportunidades para seguir reforzando la visión de las compañías en materia de crecimiento, innovación y excelencia en el sector.

Una vez completada la compraventa, el proyecto conllevará la reorganización de los activos de Deoleo entre Acesur y Dcoop, para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y de competencia aplicables en los distintos mercados.

Para el consejero delegado de Acesur, Gonzalo Guillén, las marcas de Deoleo «se han ganado la confianza de generaciones de consumidores en todo el mundo».

«Nuestra ambición es reforzar ese vínculo y seguir llevando el aceite de oliva a nuevos mercados, con la calidad, la trazabilidad y la excelencia como pilares», ha añadido.