Acaba la siega ordinaria de cereal en Segovia y el balance no puede ser más claro y triste: mucho grano y poco dinero

Ya ha acabado prácticamente la siega ordinaria de cereal en Segovia y el balance no puede ser más claro y triste: mucho grano y poco dinero. Ya solo faltan las parcelas de Biodiversidad , de las que se habían solicitado que se pudieran segar antes del 1 de septiembre debido a que tienen producción y la fauna silvestre está haciendo bastante daño, según informa ASAJA Segovia.

La organización agraria recuerda que a mediados de mayo el precio del trigo en el enlace de campañas bajó de 20 céntimos kilo y se encendieron todas las alarmas para dar la bienvenida al nuevo grano. «Y no eran las típicas quejas que se achacan desde siempre a los hombres del campo. Es la realidad tozuda que se puede comprobar con las facturas en la mano. Las cuentas no salen. La subida de los costes de producción se ha ralentizado este año, pero sus precios siguen disparados: semillas, fitosanitarios, fertilizantes, maquinaria, energía… El coste de cultivar una hectárea en secano supera los 800 euros».

Esta situación está provocando que «en muchas ocasiones los productores se ven obligados a vender a pérdidas, mientras que los industriales y los almacenistas se saltan a la torera la Ley de la Cadena Alimentaria y a nadie parece importarle», se lamentan desde ASAJA.

Con todo ello, España redujo sus importaciones de cereal el pasado año en más del 27 por ciento, después de una buena cosecha. En la UE no parece que la competencia vaya a ser intensa. En Francia y Alemania apenas habrá variaciones en sus cosechas, mientras se prevé un descenso importante en los países bálticos, donde han hecho estragos las inclemencias meteorológicas, desde las inundaciones a la sequía. Es lógico pensar que si la producción actual vuelve a ser buena las compras en el extranjero se reduzcan de nuevo y el grano nacional vuelva a ganar mercado en el territorio interior, y con ello que la mayor demanda impulse los precios o, al menos, impida una persistente bajada, porque hasta ahora lo que hay es «mucho grano y poco dinero».

Desde la arganización aseguran que seguirán «peleando para que se legisle a favor de nuestros agricultores y ganaderos. Ahora el sector cerealista necesita ayuda coyuntural y estructural: La Comunidad Autónoma, el Estado y la UE deben poner toda la carne en el asador para salvar un sector fundamental de nuestra agricultura», aseguran.