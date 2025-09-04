Abierto el plazo para suscribir los seguros de herbáceos como los extensivos, el olivar o los frutos secos y obtener la bonificación del 5%

En septiembre se inicia el plazo para suscribir el seguro de importantes producciones agrícolas, como los cultivos herbáceos extensivos, el olivar o los frutos secos, a través de los módulos que incluyen las opciones de aseguramiento más amplias y que puede permitir obtener la bonificación del 5%. Para el sector es el momento clave para proteger la cosecha 2026 frente a los riesgos meteorológicos más severos, como la sequía, el pedrisco o las heladas. Según los datos de Agroseguro, la creciente siniestralidad de los últimos años ha contribuido a afianzar una tendencia de aseguramiento positiva.

Para los cultivos herbáceos, se abre el periodo para asegurar la cosecha 2026 de las producciones de trigo, cebada, avena, centeno, arroz, girasol, maíz, garbanzo, lenteja y judía, entre otras, a través de los módulos 1 y 2 en secano, que incluyen los riesgos de sequía, asurado, pedrisco, no nascencia, no implantación, incendio o fauna entre sus coberturas.

ASAJA, que ofrece en sus oficinas toda la información y asesoramiento sobre seguros, recuerda a los productores de cultivos herbáceos que renovando el seguro en los módulos 1 o 2 antes del 30 de septiembre, 31 de octubre o 15 de noviembre (en función del ámbito y del cultivo) obtendrán una bonificación del 5%.

Además, en septiembre también comienza el plazo para suscribir el seguro de frutos secos (almendro y avellano) frente a los riesgos de pedrisco, helada, sequía y riesgos excepcionales (lluvia, inundaciones, incendios o viento), así como el seguro para las producciones de níspero, castaño, higuera, kiwi y endrino. En el caso del olivar, los módulos de otoño (módulos 1 y 2) ofrecen protección frente a daños por sequía, pedrisco, lluvia, helada, viento o incendio, entre otros riesgos, y permiten contratar dos cosechas consecutivas, con el cálculo de las indemnizaciones de manera independiente para cada campaña.