Abierta la 3ª edición de ¡Qué Vivan los Pueblos! para acelerar la España rural a través de la conectividad y la digitalización

Yoigo (marca perteneciente al grupo MasOrange) y Unlimited lanzan la tercera edición de ¡Qué Vivan los Pueblos!, el programa de aceleración dirigido a startups que impulsan soluciones reales y escalables para abordar retos del territorio rural, como la escasez de servicios esenciales, la falta de empleo, la dinamización económica o la sostenibilidad.

La convocatoria está abierta del 14 de octubre al 16 de noviembre y, de nuevo, busca seleccionar 10 startups que contribuyan a mejorar sus territorios impulsando así la conectividad, la innovación y el emprendimiento en la España rural.

Las startups seleccionadas recibirán acompañamiento práctico durante cinco meses para desarrollar su idea de negocio, a partir de un diagnóstico inicial, al que seguirán formaciones, mentorías y asesorías por parte de profesionales de MasOrange. Además, esta iniciativa les brindará la oportunidad de integrarse en una comunidad activa del ecosistema rural para trabajar conjuntamente en la reducción de la brecha digital en estas zonas.

RESULTADOS QUE AVALAN EL PROYECTO

En sus dos primeras ediciones, ¡Qué Vivan los Pueblos! ha demostrado ser una iniciativa útil y con impacto para los equipos emprendedores, impulsando un mejor rendimiento empresarial y obteniendo una alta valoración (9,6/10) tanto por parte de las startups participantes como de las personas voluntarias que han ejercido como mentoras desde MasOrange. El aprendizaje compartido y la colaboración directa con perfiles corporativos han sido dos de los aspectos más apreciados.

Ana Torres, directora de Impacto Social en MasOrange, ha destacado que «la conectividad es una palanca para que ocurran cosas en los pueblos: empleo, servicios, innovación. Con la iniciativa ‘Qué vivan los pueblos’, que tantas satisfacciones nos ha proporcionado desde su nacimiento, buscamos que la tecnología sea una herramienta activa para mejorar la vida de la gente y reactivar nuestros pueblos».

Por su parte, Manuel Lencero, CEO de Unlimited, ha señalado que «¡Qué vivan los pueblos! conecta talento corporativo y emprendimiento para impulsar proyectos escalables y medibles en el territorio rural».