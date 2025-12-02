ABANCA y Afundación proporcionarán a la Xunta de Galicia equipos de vigilancia aérea antiincendios de última generación

ABANCA y su Obra Social han presentado este martes 2 un prototipo de los sistemas de vigilancia aérea de última generación que Afundación entregará a la Xunta de Galicia, con el patrocinio del banco, para complementar los recursos autonómicos de prevención y lucha contra incendios forestales. La Obra Social de ABANCA proporcionará tres equipos a lo largo de 2026, compuestos por un dron y su base de operaciones, que incorporan tecnología punta de origen gallego y que se utilizarán por primera vez en la defensa del monte en Galicia.

El acto de presentación tuvo lugar en el Parador de Santo Estevo (Ourense) e incluyó una simulación de vuelo para conocer en detalle su funcionamiento y las ventajas técnicas de esta solución frente a otras. El evento contó con la participación del director general comercial de ABANCA, Gabriel González Eiroa, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. También asistieron el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, así como representantes de la Diputación de Ourense y un grupo de alcaldes y alcaldesas de municipios pertenecientes a las comarcas con mayor riesgo.

El director general Comercial de ABANCA afirmó que “el compromiso del banco y Afundación con el rural es indiscutible, por eso articulamos con urgencia un plan de ayuda que se asienta en el conocimiento, la escucha y la cercanía. En base a las necesidades detectadas, estructuramos nuestras acciones en tres ejes: apoyo económico, restauración ambiental, y prevención y concienciación. La presentación de estos equipos de vigilancia tecnológicamente avanzados demuestra nuestra voluntad real de contribuir a evitar nuevos incendios o, por lo menos, reducir su impacto y magnitud”.

La conselleira destacó que estos equipos no solo refuerzan el sistema de vigilancia frente los fuegos, sino que permiten incorporar “tecnología puntera desarrollada en Galicia, lo que ejemplifica la posición de nuestra comunidad en la vanguardia tecnológica en este campo”. Además, hizo hincapié en que esta nueva incorporación servirá para seguir reforzando el dispositivo gallego de prevención y lucha contra los fuegos, que es “de los mejores de Europa”.

TECNOLOGÍA PUNTA DE ORIGEN GALLEGO

El sistema de vigilancia avanzado que acercarán ABANCA y Afundación consiste en un hangar robotizado para drones que pueden operar 24×7 de manera totalmente autónoma y en remoto. Diseñado por el centro tecnológico ITG, la solución se denomina DroneSafeBox y es comercializada por su spin-off DroneSolutions.

Se considera tecnología de última generación en el campo de la robótica y la inteligencia artificial, y una de sus principales ventajas es que permite la ejecución de vuelos automáticos de vigilancia de forma autónoma y desatendida, de modo que la intervención humana que requieren es mínima. El dron despega desde el hangar y ejecuta la operación programada, regresando para transmitir la información recopilada, recargar automáticamente las baterías y volver a despegar para repetir la misma misión o una nueva.

Están equipados con estación meteorológica e incluyen soporte técnico especializado, totalmente integrado en los sistemas de la Dirección Xeral de Defensa do Monte para la prevención de incendios forestales, de modo que complementarán los recursos actuales con los que cuenta la Consellería de Medio Rural, especialmente en aquellas zonas con falta de cobertura para las cámaras de videovigilancia.