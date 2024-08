A un mes escaso de que arranque la vendimia, alertan de que no está garantizada la venta de uva mencía en la Do Bierzo

La organización agraria ASAJA León ha dado la voz de alarma ante la preocupación de muchos viticultores que venden la uva a bodegas, por el escaso interés que están mostrando estas para comprometer volúmenes de compra, y mucho menos precio, en la campaña de vendimia que se iniciará dentro de un mes. Este problema se centra sobre todo en variedades tintas, como es la uva mencía en la DO Bierzo, ya que al parecer son los vinos tintos los que tienen peor salida en las bodegas por la caída del consumo nacional y el retroceso en la exportación.

«O al menos esta es la disculpa que ponen las bodegas, la de falta de demanda, y para justificarlo recurren a la venta de contra etiquetas del Consejo Regulador, que es el dato más fiable para reflejar las ventas», lamentan desde la organización.

Se salva de esta situación la uva Godello, productora de vinos blancos en la DO Bierzo, y la uva Albarín, productora de vinos blancos en la DO León. A su vez la uva Prieto Picudo, de la DO León, con la que se producen vinos tintos y rosados, tiene un problema no tan acentuado y estaría sorteando mejor la crisis.

ASAJA recuerda que la producción de uva en El Bierzo está muy vinculada al viñedo viejo, con sistemas de producción y dimensiones de parcelas que dificultan la mecanización, lo que encarece los costes con respecto a otras zonas productoras. Estos mayores costes hacen que, ante momentos de contracción de la demanda, la crisis para los productores sea mayor que en otras zonas vitivinícolas.

Por otra parte, recuerdan que el encarecimiento del crédito en los dos últimos años, y la restricción de la financiación por el deterioro de las cuentas de resultados de ciertas bodegas, está haciendo que las empresas no dispongan de liquidez para pagar la uva, teniendo en cuenta que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a formalizar contratos, a facturar a los 15 días de la entrega y a pagar a los 30 días de emitir la factura. Hay que tener en cuenta que los vinos tintos de crianzas o reservas, que son los que dejan valor añadido, están dos o más años en bodega, lo que requiere de una financiación con recursos propios o ajenos.

ASAJA pide al sector elaborador de las bodegas un esfuerzo para comprar la totalidad de uva de la comarca de El Bierzo, y que lo haga a unos precios remuneradores, y en todo caso cumpliendo con la Ley de la Cadena Alimentaria, es decir, sin incurrir en la venta a pérdidas.

Por eso, la organización agraria pide a la Junta, al Estado y a la Diputación Provincial, que refuercen las campañas de promoción del vino en el interior y en el exterior, y que se dote a las bodegas de un mecanismo de financiación sin coste de avales e intereses a través de empresas públicas como el ICO o SAECA.