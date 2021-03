A Planas no le gusta la idea de crear una DOP Vinos de Álava y defiende la «unicidad» de la Denominación de Origen Rioja

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dejado clara su postura ante el debate abierto por la propuesta de creación de una DOP Vino sde Álava, al defender la «unicidad» de la Denominación de Origen (DO) Rioja como forma de «crear valor», ya que el sector del vino español necesita «ser más grande» a nivel global.

Así lo ha señalado Planas este lunes en alusión al procedimiento iniciado por el Gobierno Vasco para llevar a Bruselas la creación del sello «Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava», una cuestión que suscita polémica debido a que los vinos de la comarca Rioja Alavesa forman parte actualmente de la DO Rioja.

«A mi no me corresponde juzgar, pero defenderé siempre la unicidad de Rioja como un elemento de creación de valor. Es mi opinión como ministro y como miembro del Gobierno», ha explicado al ser preguntado por el «recorrido» de este expediente durante el acto de presentación de un plan estratégico para los vinos de dicha denominación.

EL MINISTERIO, PESE A SU RECHAZO INICIAL, «TRANSMITIRÁ A BRUSELAS» LA DOCUMENTACIÓN QUE LEGALMENTE SE LE EXIJA DEL EXPEDIENTE INICIADO POR EL GOBIERNO VASCO

«Todas aquellas nuevas iniciativas que sumen son bienvenidas, pero hay que reflexionar sin perjuicio de la reacción de algunos empresarios (…) que somos aún pequeños en un mundo global y necesitamos ser más grandes y hacer mejor las cosas», ha insistido.

En su opinión, la DO Rioja es «una de las grandes referencias de la Marca España» y es ejemplo de «pluralidad» por aglutinar viñedos de tres comunidades autónomas (Rioja, País Vasco y Navarra) y haber sido capaz de «reconocer» esa diversidad en su seno.

Planas ha precisado, no obstante, que el Ministerio «transmitirá a Bruselas» la documentación que legalmente se le exija en el marco del expediente iniciado por el Gobierno Vasco.

El experto Pedro Ballesteros -«Masters of Wine» y uno de los mayores especialistas españoles en la materia- ha apuntado por su parte en el mismo acto que para adquirir una dimensión «global», a España no le conviene «ir creando pequeñas denominaciones de origen que no tendrían capacidad física siquiera» para llegar al extranjero con la fortaleza necesaria.