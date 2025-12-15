A la espera de su firma este mismo sábado: el campo español rechaza el tratado UE- Mercosur hasta que no incluya las cláusulas espejo

Mientras que la Comisión Europea confía en sellar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur antes de finales de año, incluso se habla de este mismo sábado 21, pese a la petición de Francia el pasado domingo de aplazar la firma, Unión de Uniones, en relación al voto que se va a producir este martes 16 sobre la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur en el seno del pleno del Parlamento europeo, insiste en que aunque el reglamento ha mejorado, todavía muestra deficiencias y las cláusulas espejo siguen sin estar contempladas.

Unión de Uniones sigue rechazando, como ha manifestado en repetidas ocasiones, el acuerdo comercial UE – Mercosur, «que deja en una situación de vulnerabilidad al sector agrario y ganadero europeo, especialmente en el ámbito de la carne de vacuno, las aves de corral, el cerdo, el arroz, la miel o el maíz dulce, creando una competencia desleal por la ausencia, efectivamente, de estas cláusulas espejo».

La organización considera que el reglamento que se va a votar de cláusulas de salvaguardia mejora sustancialmente la propuesta de partida, pero no el fondo y sigue mostrando su desacuerdo.

«MIENTRAS QUEDE ESTO, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA QUE NO SIGA ADELANTE Y, SI HA DE HACERLO, QUE SEA EN LAS MEJORES CONDICIONES»

En este sentido, se ha dirigido por carta a los europarlamentarios para que voten a favor de enmiendas que vayan el encuentro de las cláusulas espejo. En concreto, hace referencia a la enmienda 38, que introduce de forma más clara y exigente la posibilidad —y, en su caso, la obligación— de activar investigaciones y adoptar medidas de salvaguardia cuando existan pruebas creíbles de falta de equivalencia en normas medioambientales, climáticas, sanitarias, fitosanitarias, de bienestar animal, de seguridad alimentaria o de derechos laborales en los países del MERCOSUR, incluyendo la posibilidad de suspensión de importaciones en situaciones de riesgo.

Unión de Uniones, en su carta a los eurodiputados, ha hecho un análisis pormenorizado de las demás enmiendas que pueden mejorar algo el reglamento, pero sigue insistiendo en que va a suponer un impacto negativo para los agricultores y ganaderos europeos.

La organización recuerda que el día 20 de diciembre, sábado, se tiene previsto la firma en Brasil por parte de la Comisión. «Esta firma no es la entrada en vigor del acuerdo, aún tiene que ser ratificado por el Consejo y el Parlamento», explican desde la organización. «Mientras quede esto, seguiremos trabajando para que no siga adelante y, si ha de hacerlo, que sea en las mejores condiciones», señalan.