43 años sin democracia en el campo: Unión de Uniones de CLM critica con dureza que no se convoquen elecciones en la región

«La última vez que hubo elecciones agrarias en el campo de Castilla-La Mancha, allá por los 70, no existían ni ASAJA, ni UPA, ni COAG». Así de tajante se ha mostrado Unión de Uniones en la región, que insiste en que se deben celebrar elecciones en el campo porque no son representativas de él, al no haberse celebrado nunca unos comicios de estas características en la región en los 43 años de democracia.

En este sentido, denuncian que estas tres Organizaciones Profesionales Agrarias «obtuvieron en 2010 y de manos del Gobierno Regional, su certificado de representatividad sin unas urnas, para jolgorio de la Administración, ya que así controlan al interlocutor mediante subvenciones millonarias que, a su vez, adormecen al agricultor y ganadero». Certificado que le ha sido denegado a la Unión de Uniones alegando que es una Ley derogada, y por tanto en desuso, lo que inhabilita estos 3 certificados. «Esto hace que la situación sea más delirante dado que estos certificados eran válidos hasta la convocatoria de elecciones que nunca ocurre dado que desde el Gobierno las bloquean».

Recuerdan que, para el sector agrario, son estas 3 entidades las que representan a los agricultores y ganaderos de la región en el Consejo Asesor Agrario y ante la Administración para defender sus intereses ante nuevas legislaciones, problemas y posibles propuestas de soluciones, como está ocurriendo con la defensa de una PAC justa para la región frente a otras Comunidades Autónomas, las invasiones de conejos, o los daños demoledores de Filomena en el leñoso (insuficientes para el olivar, inexistentes para viña, almendro y pistacho), «donde nadie ha hecho nada por buscar una solución salvo la fuerza de los agricultores representados a través de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha».

RECHAZAN QUE LAS ELECCIONES SEAN CARAS, PORQUE «ES MÁS CARO NO TENER REPRESENTACION LEGAL Y VINCULANTE DEL PROFESIONAL AGRARIO»

Por eso, denuncian que «en el Consejo Asesor Agrario se sienta a quién le apetece al Señor Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, con el apoyo de su Presidente. Es decir, que el propio interlocutor es elegido por la Administración, que además está siendo subvencionado por más de medio millón de euros anuales. ¿Dónde está la democracia?»

Lamentan que a la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha lkes hayan dicho, desde el propio Gobierno Regional, que las elecciones son caras. Pero esta organización defiende, por el contrario «que es más caro no tener una representación legal y vinculante del profesional agrario que se renueve con una frecuencia razonable de 4 o 5 años. Es más, desde el PSOE, informan a la ciudadanía que los agricultores y ganaderos están bien representados».

Dadas estas dos premisas, se preguntan, en el sindicato La Unión de Uniones, «si en Rusia, Venezuela, Cuba, o China, están bien representados los ciudadanos. Es más, lamentablemente hay que remontarse a tiempos de la dictadura en España para ver urnas en el campo. Y preguntan al gobierno y a la Organizaciones Profesionales Agrarias :¿A caso estábamos bien representados en la dictadura?».

De igual forma, señalan que según el PP, no son las Cortes de Castilla-La Mancha el lugar en el que debatir si se convocan o no elecciones agrarias, si no las propias Organizaciones Profesionales Agrarias, que vetan la democracia en el campo, las que deben negociar con el Gobierno dicha convocatoria. «Pero, por desgracia, éstas están subvencionadas por el Gobierno, y este último muy cómodo con el aplauso y complacencia de las Organizaciones Agracias que ‘nos representan’. Es decir, que entre los que están, deciden si se está bien o no, y no se permite a los afectados votar en unas urnas como ocurre en otras Comunidades Autónomas».

Asimismo, echazan el argumento de que, según dichos partidos, «sacar las urnas es buscar enfrentamientos, cuando son las urnas las que dan validez a las decisiones que se tomen en las negociaciones. O estamos en el mundo al revés, o estamos perdiendo el norte. ¿Dónde está la democracia?».

Por esto, ironizan asegurando que «es como si en las elecciones generales siguiéramos con los primeros partidos que se presentaron a las elecciones Constitucionales y en la actualidad no se permitiera participar a Ciudadanos, Podemos o VOX alegando que se está bien como se está, y que sería caro incluir nuevos partidos».

Finalmente, la organización Unión de Uniones de Castilla-La Mancha agradece al partido Ciudadanos la propuesta e iniciativa por la libertad y democracia agraria en esta región que está mostrando antes Las Cortes Regionales.