El IRTA-CReSA, satisfecho de la confirmación de que no es el origen del brote de peste porcina: ninguna de las cepas con las que trabaja coincide con la que infectó los jabalíes

El brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Collserola a finales de noviembre no tiene su origen en el Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA-CReSA). Lo confirma la evidencia científica: la secuenciación genética del patógeno que infectó a los animales encontrados muertos en el medio natural se ha contrastado con el ADN de las cepas que se utilizan en las instalaciones de bioseguridad del IRTA-CReSA y no coinciden en ningún caso.

Así lo explica el informe oficial sobre el brote, difundido el 9 de febrero por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se trata de un informe que ratifica los resultados que el 30 de diciembre ya adelantó el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat a raíz de la secuenciación encargada en paralelo al Instituto de Investigación Biomédica (IRB).

«Estamos satisfechos de que se haya descartado esta hipótesis y continuamos trabajando para contribuir a contener el brote y aportar conocimiento científico a la gestión de esta crisis», indica el director general del IRTA, Josep Usall.

Usall considera que los resultados de este documento y los de todas las auditorías que han realizado los distintos comités investigadores «reafirman el elevado grado de bioseguridad y la capacidad de trabajo de nuestro centro».

Además, destaca «la integridad, el compromiso y la excelencia de los más de 150 profesionales que trabajan en el IRTA-CReSA» y agradece «su trabajo impecable en unas semanas complicadas para nuestra organización».

Usall también agradece el apoyo de la Generalitat, de las instituciones europeas, de las entidades del sector agroalimentario, de los miembros de los comités auditores y de todos los expertos que han expresado su confianza en el IRTA-CReSA.

MÁXIMA COLABORACIÓN Y UN TRABAJO QUE NO SE HA DETENIDO

Desde el primer momento, el IRTA-CReSA ha estado a disposición de las autoridades competentes para contribuir al control del brote y facilitar toda la información que requirieran las investigaciones en curso.

Los profesionales del centro han trabajado intensamente en la recogida y el análisis de muestras y en la detección de casos positivos.

En concreto, hasta esta semana, en el IRTA-CReSA se han analizado más de un millar de muestras, de las cuales 155 han resultado positivas en PPA, y se han incinerado dieciocho toneladas de carne relacionadas con el brote, las mismas que habitualmente se incineran en nueve meses.

Además, los profesionales del IRTA-CReSA trabajan en el análisis y tratamiento de los datos, que se comparten diariamente con el Departamento de Agricultura. Desde la línea de Epidemiología y análisis de riesgo del IRTA-CReSA se integran todos los datos disponibles de las diferentes fuentes para proveer conocimiento sobre la evolución del brote, simular posibles escenarios de futuro y evaluar qué acciones han funcionado sobre el terreno.

Todo este trabajo implica directamente a alrededor de cuarenta profesionales. «Son unos niveles de actividad muy elevados, que hemos tenido que compaginar con la actividad habitual de nuestro centro, donde trabajamos en una decena de líneas de investigación e innovación», resume Natàlia Majó, responsable del programa de Sanidad animal del IRTA-CReSA y profesora de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB).

UN ESTUDIO PARA CONOCER MEJOR EL NUEVO VIRUS

Los datos disponibles indican que el inicio del brote se habría producido entre septiembre y octubre, no después.

En cuanto a su origen, todo apunta a que las investigaciones deberán volver a centrarse en la introducción en el país de alimentos contaminados.

Al mismo tiempo, será necesario investigar más para encontrar ancestros genéticos que permitan establecer una relación entre el nuevo virus (del grupo genético 29) y otros ya reportados anteriormente.

«Si el resultado de la secuenciación hubiera sido que la cepa causante del brote es muy similar a otra de cualquier otra parte del mundo, podríamos especular que haya venido de esa zona geográfica; pero, no siendo el caso, se hace muy difícil de saber. Actualmente hay zonas del mundo donde hay focos de PPA, pero no se conoce de qué grupo genético son», remarca Joaquim Segalés, responsable de la línea de investigación en Virus porcinos endémicos del programa de Sanidad Animal del IRTA-CReSA y catedrático de la UAB.

«Para poder hacer previsiones sobre el comportamiento y la evolución del virus, es importante conocerlo aún más e investigar a partir de todos los datos y muestras de los que ya disponemos», añade Segalés.

Por este motivo, el IRTA-CReSA impulsará, en los próximos meses, un estudio sobre el grado de virulencia, el comportamiento y la transmisibilidad del nuevo virus de la PPA.

Asimismo, el centro tiene previsto organizar este año un encuentro con la presencia de expertos en PPA de referencia internacional.