La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, vinculada a la organización agraria Unión de Uniones, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reclama una mayor atención a las particularidades de la violencia de género en el medio rural e insta a las administraciones públicas a garantizar la protección y la seguridad de todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia.

La Unión de Mujeres identifica que la dispersión geográfica, las dificultades de movilidad, las escasas oportunidades laborales y el envejecimiento de la población pueden provocar mayores situaciones de dependencia, aislamiento y control.

La organización pone especial énfasis en la importancia de impulsar políticas de titularidad compartida y emprendimiento femenino ya que la falta de reconocimiento del trabajo en las explotaciones familiares y la ausencia de ingresos propios pueden convertirse en obstáculos adicionales para abandonar una situación de maltrato.

Asimismo, la Unión de Mujeres reclama al Estado impulsar recursos en el medio rural para que se puedan reforzar los servicios especializados de proximidad, facilitar el acceso a la atención psicológica, jurídica y social y reconocer el papel fundamental de las asociaciones de mujeres rurales como espacios de confianza y acompañamiento.

UNA DE CADA CUATRO MUJERES RESIDENTES EN MUNICIPIOS DE BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN HA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA O EXPAREJA

La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas insiste en que la violencia de género es un problema estructural, muchas veces enquistado y escondido bajo la cultura de los cuidados, que no atañe sólo a la mujer que sufre violencia sino a todo su entorno y a la sociedad en su conjunto. En este sentido, la organización insiste en que no puede reducirse a una cuestión ideológica ni quedar relegado ante discursos que niegan o minimizan su existencia.

Según los datos de Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de mayo de 2026 del Ministerio de Igualdad, una de cada cuatro mujeres residentes en municipios de baja densidad de población ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida.

«A pesar de los avances en materia de igualdad, persisten barreras sociales como el miedo al qué dirán, la falta de anonimato en los pequeños municipios y la normalización de determinadas conductas machistas. A ello se suman nuevas formas de violencia vinculadas a las tecnologías digitales, como el acoso y el control a través de los dispositivos móviles», comentan desde la organización. «Este 25N reivindicamos un medio rural en el que ninguna mujer tenga que renunciar a su pueblo ni a su medio de vida para vivir libre de violencia», concluyen