Buenos rendimientos en el arranque de la cosecha de girasol en Andalucía y Castilla y León y con previsión de buenos precios

La superficie de girasol en Andalucía para la campaña de 2025, ronda las 195.000 hectáreas, con una subida del 3% respecto a 2024, cuando se llegó a 194.043. Por su parte, en Castilla y León ha descendido en un 20% este año, acabando así con el repunte vivido en los últimos años. Sin embargo, en ambos casos se esperan unos buenos rendimientos y hay una previsión de buenos precios.

Debido a las lluvias continuadas entre febrero y abril, la siembra andaluza se retrasó, incluso en alguna parcela hubo que realizar resiembras por las pérdidas provocadas por las lluvias. En la primera quincena de abril la media de siembra de girasol en Andalucía se situó entre el 50 y el 60%, principalmente de variedades alto oleico. La distribución de la siembra por zonas fue muy dispar, aproximadamente un 30% de siembra en Huelva y un 60% en Córdoba, según datos de la Asociación Española del Girasol.

“Las parcelas que se sembraron más adelantadas son las que ahora estamos empezando a recoger”, confirma Pedro Gallardo, agricultor, expresidente de ASAJA Cádiz y actuial diputado del PP en el Congreso. Debido a que la siembra fue muy escalonada “la cosecha se va a partir en dos”.

Esta campaña 2025 ha comenzado con rendimientos “bastante buenos”, confirma Pedro Gallardo. Los rendimientos de los años anteriores han estado marcados por la sequía. “Este año parece que van a ser mejor que el año pasado”. “Ahora en estos primeros días estamos recogiendo alrededor de 1600kg, pero se prevé que aumenten según vaya avanzando la cosecha», indica Gallardo.

Las cooperativas, en este cultivo y en concreto en Andalucía, aglutinan mucho porcentaje de la producción, “esto es muy positivo porque allí se hacen lotes por calidades y en las mesas de negociación la cooperativa es quien negocia por el resto de los agricultores, así consiguen mejor precio”, asegura el agricultor andaluz. Este año se prevé una “ligera mejoría en los precios”.

Así, desde la Cooperativa del Campo de Villamartín, su presidente, Ramón Holgado, reconocern que hay una previsión de buenos precios y explican cómo año tras año negocian el precio del girasol. “El abanico de compradores es corto, pero lo negociamos lo mejor que podemos, siempre establecemos un precio mínimo y luego un precio abierto para que en el caso de subida podamos acogernos, pero el precio mínimo está cerrado”. En las lonjas las cotizaciones del aceite alto oleico “están al alza, alrededor de los 450. La demanda de compradores es alta, así que esperamos que los precios se mantengan también así”, asegura Holgado.

DESCENSO DE SUPERFICIE EN CASTILLA Y LEON AUNQUE SE ESPERAN BUENAS PRODUCCIONES

En Castilla y León la superficie ha descendido en un 20% este año. Desde la Cooperativa Acor señalan que se esperan «buenas producciones», aunque puntualiza que se ven diferencias en las parcelas dependiendo el momento de la siembra. «Hay diferencias entre lo que se sembró temprano, a finales de abril y principios de mayo, y lo que se tuvo que sembrar a finales de mayo y junio, con mucha más lluvia».

Sobre la caída de superficie, aclaran que es un cultivo rotacional, «cuando se aumenta es porque no se ha podido sembrar otro cultivo. Luego, llegaron los años de la guerra de Ucrania que se permitía sembrar sin cumplir las superficies de barbechos, de ahí vino el aumento», mientras que las lluvias ha podido afectar este año, de la misma manera que la caída del cultivo de remolacha, que ha provocado algunos campos se destinen al girasol.

A la espera del comiezno de la recogida a primeros de septiembre, también asumen que hay una previsión de buenos precios.