22 bodegas elaboradoras de cava abrirán sus puertas al público para visitas guiadas, catas y actividades el domingo 12 de octubre

El próximo 12 de octubre de 2025, coincidiendo con la festividad del Pilar, vuelve una de las propuestas enoturísticas más consolidadas de nuestro territorio: la Jornada de Puertas Abiertas de las bodegas elaboradoras de cava. Organizada por la Confraria del Cava con el apoyo de la asociación de elaboradores AECAVA, la jornada invita al público a adentrarse en el mundo del cava de la mano de sus protagonistas.

Un total de 22 bodegas abrirán sus puertas para ofrecer actividades para todos los públicos: visitas guiadas por las instalaciones y viñedos, catas comentadas, degustaciones especiales y experiencias personalizadas. El objetivo es acercar al visitante a la cultura del cava y al paisaje que le da vida, poniendo en valor tanto el proceso de elaboración como el entorno natural y humano que lo rodea.

Las bodegas que participan este año son: Alta Alella, Batllori, Blancher, Canals & Domingo, Canals & Munné, Cava Rovellats, Caves Bolet, Celler Eudald Massana, Celler Parató, Celler Vell Cava, Cellers Carol Vallès, Codorníu, Giró Ribot, Guilera, Jaume Serra, Juvé & Camps, Maria Rigol Ordi, Mascaró, Molí Parellada, Pagès Entrena, Torrens Moliner y Vins el Cep.

Como en ediciones anteriores, las visitas requieren reserva previa, ya que cada bodega gestiona su aforo para garantizar una atención cuidada y personalizada. Las inscripciones se pueden realizar directamente con cada bodega, a través de los canales habituales: web, correo electrónico o teléfono. Sin reserva confirmada no se podrá acceder a las actividades.

Los precios varían según la propuesta de cada bodega: algunas visitas son gratuitas y otras tienen un coste, muchas veces con fines solidarios. De hecho, una parte importante de las bodegas destinará los fondos recaudados a proyectos sociales, entidades locales o iniciativas benéficas, reforzando así el compromiso del sector con la sociedad.

Esta jornada, que ya se ha convertido en una fecha de referencia dentro del calendario enoturístico catalán, es ideal para parejas, familias y grupos de amigos que quieran descubrir el cava desde dentro: conectar con la tradición, conocer los detalles del proceso de elaboración y disfrutar de un entorno privilegiado, maridando patrimonio, cultura y sostenibilidad.

Toda la información actualizada, incluyendo el detalle de bodegas, precios, horarios y canales de reserva, se puede consultar en: www.aecava.com/es/puertasabiertas2025