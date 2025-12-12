18-D: No es sólo la PAC, es ante todo tu comida

María Morales Medina, / Presidenta de ASAJA-Sevilla

Europa está a punto de cometer un error histórico. La propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) presentada por la presidenta Ursula von der Leyen no es una simple reordenación presupuestaria: es un golpe directo a la Política Agraria Común, el instrumento que durante más de seis décadas ha garantizado seguridad alimentaria, cohesión territorial y estabilidad para millones de ciudadanos y explotaciones en toda la Unión. Y esta vez la amenaza no llega desde fuera, sino desde dentro, de la propia Comisión.

Desde hace meses, los agricultores europeos hemos advertido -con paciencia, con rigor, con sentido institucional- que el camino que se estaba trazando ponía al sector en una situación límite. La Comisión ha optado por ignorarlo. El 16 de julio, cuando presentó su propuesta, cruzó todas las líneas rojas, desmantelando pilares fundamentales de la PAC y socavando su propia razón de ser.

Porque lo que plantea Bruselas no es una reforma: es una demolición. Integrar la PAC en un fondo único, renunciar a un presupuesto propio e independiente, destruir la estructura de dos pilares e imponer a los Estados miembros un modelo de cofinanciación que romperá la igualdad de condiciones entre agricultores no es modernizar Europa: es desfigurarla. La Comisión, en un ejercicio de voluntarismo tecnocrático, está rompiendo el contrato político que ha sostenido el mercado único desde los Tratados fundacionales.

El recorte real del 32 % en los fondos de la PAC, agravado por la inflación, deja a la PAC en los huesos, vacía de presupuesto y contenido, sin su segundo pilar, lo que pone en riesgo inversiones estratégicas y paraliza el relevo generacional. Una PAC sin desarrollo rural es un cascarón vacío, un fraude político y económico.

A ello se suma una espiral de acuerdos comerciales, como el de Mercosur, que permiten la entrada de productos que no cumplen los mismos requisitos sociales, ambientales o regulatorios que los europeos. Esa competencia desleal, denunciada con contundencia por ASAJA y por el resto de organizaciones agrarias, erosiona tanto la viabilidad económica del sector como la legitimidad del propio proyecto europeo. ¡Es inconcebible que lo que aquí no nos dejan producir, pueda entrar a sus anchas por las fronteras de Europa!

La consecuencia está a la vista: decepción, indignación y un sentimiento creciente de abandono. Lo que antes era malestar hoy es una certeza. Si Europa descuida y maltrata a sus agricultores, al campo europeo sólo le queda una salida: decir ¡BASTA!

Ante esta situación, ASAJA y otras cuarenta organizaciones agrarias europeas han decidido dar un paso al frente. No por cálculo, no por ruido, no por confrontación gratuita. Por responsabilidad. La manifestación en Bruselas del próximo 18 de diciembre no nace del capricho sino de la obligación moral de defender la soberanía alimentaria de 450 millones de europeos.

El 18 de diciembre, coincidiendo con un Consejo Europeo decisivo, miles de agricultores y ganaderos de toda la Unión marcharemos en Bruselas para exigir respeto, coherencia y una política agraria digna de ese nombre. Será una protesta firme, legítima, democrática y profundamente europea.

Se trata de preservar la autonomía estratégica, la identidad de Europa, garantizar la unión, la cohesión y el avance al unísono de 27 países que, por los derroteros que nos llevan parece que Von der Leyen busca es desmantelar Europa. ¿Será que la Comisión quiere acabar con la UE? Sinceramente, es lo que se infiere de esta actitud arbitraria, que huye de la responsabilidad de ordenar y liderar esta disparidad de países. Las necesidades presupuestarias para la defensa no pueden convertirse en la excusa para desmantelar sectores esenciales. Desde ASAJA y desde todo el sector agrario tenemos que recordar a los líderes europeos algo tan simple como evidente: sin agricultores no hay alimentos, y sin alimentos no hay Europa.

Por todo ello, esta tribuna es también una convocatoria. Una invitación abierta, cívica y democrática a agricultores, ganaderos, cooperativistas, jóvenes rurales y ciudadanos comprometidos con el futuro de Europa a sumarse a la gran movilización del 18-D en Bruselas.

No queremos una Europa que renuncie a sí misma, ni que entregue su soberanía alimentaria a terceros países, ni que trate al campo como un lastre que corregir. Queremos una Europa fuerte, justa y consciente de que su futuro empieza en sus pueblos, en sus explotaciones familiares, en quienes se levantan cada día para producir alimentos seguros y de calidad.

El 18-D no será solo una protesta: será un acto de afirmación colectiva. Será la defensa de un modelo que ha dado estabilidad durante seis décadas y que la Comisión quiere borrar sin evaluación previa, sin consenso político y sin escuchar a quienes más saben del terreno.

Los jefes de Estado y de Gobierno tienen en sus manos el futuro de la PAC. El Parlamento ya ha mostrado reservas a esta propuesta; la Comisión ha optado por la unilateralidad, y no da su brazo a torcer. El Consejo Europeo es el último dique de contención.

Por eso, esta tribuna insta de manera clara a los gobiernos de la Unión -y de forma muy especial al presidente del Gobierno de España- a hacer lo que es necesario:

rechazar sin ambigüedades la propuesta de MFP presentada por la presidenta von der Leyen.

España, como potencia agraria europea y país profundamente comprometido con la cohesión territorial, tiene la autoridad política y moral para hacerlo. No hace falta más retórica: hace falta una posición clara. Decir NO a una propuesta que desmantela la PAC no es bloquear Europa, es protegerla.

Los agricultores europeos hemos sido pacientes. Hemo sido constructivos y leales, pero la lealtad no puede ser un camino de una sola dirección. Europa debe decidir si quiere agricultores o si prefiere importarlo todo; si quiere desarrollo rural o un continente vacío; si quiere una PAC fuerte o un triste ejercicio contable que ni alimenta ni cohesiona.

El 18-D levantaremos la voz, pero no contra Europa, sino por Europa.

Porque cuando el campo dice basta, no es por privilegios: es por dignidad.

Y porque defender la PAC no es defender a un sector: es defender el futuro de todos.