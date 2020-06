Propuesta para retirar la calificación de eficiencia energética para las ayudas a la compra de tractores

La Unión ha criticado este jueves 11 que Extremadura sea la única región de España que exige a los agricultores la calificación de eficiencia energética para las ayudas a la compra de tractores.

El Decreto 138/2017, de 5 de septiembre, regula las ayudas a los planes de mejora y el Decreto 7/2019, de 5 de febrero, las subvenciones a las primeras instalaciones de jóvenes agricultores.

En ambos, según ha advertido La Unión de Extremadura en un comunicado, se exige que para las ayudas a la inversión en tractores estos tienen que tener una calificación de eficiencia energética “C” o superior.

Actualmente no existen tractores de mediana o pequeña potencia (fruteros, viñeros y otros de mediana potencia) que cumplan este requisito, porque como el Ministerio de Agricultura afirma es voluntario que las marcas de tractores soliciten la homologación o no y estas no lo están solicitando, ha precisado La Unión Extremadura.

En el escrito recibido por la Unión de Uniones del Ministerio de Agricultura se afirma que solamente Extremadura y Castilla y León está exigiendo este requisito para tener acceso a las ayudas.

Este dato no es correcto, ya que, según el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, dicho requisito se suprimió el 24 de diciembre de 2018, ha apuntado.

La Unión ha señalado que han trasladado esta preocupación a la Consejería de Agricultura, pero hasta la fecha no se les ha hecho caso alguno.

“Tenemos numerosos expedientes, tanto de ayudas aprobadas a jóvenes agricultores como planes de mejora para la adquisición de un tractor, que no se pueden ultimar al no encontrar tractores que cumplan este requisito; incluso en algunos casos los tractores se han adquirido y a la hora de justificar los requisitos una vez pagado se rechaza la ayuda por parte de los servicios de la Junta de Extremadura”, ha indicado la organización agraria.

Por este motivo, para intentar que los agricultores extremeños no estén discriminados respecto al resto de España, La Unión ha remitido un escrito al presidente regional, Guillermo Fernández Vara, en el que insta a la derogación de ambos decretos.

Además, solicitan que se realice con carácter retroactivo para no arruinar a aquellos que ya realizaron las inversiones y que actualmente se les está denegando las ayudas concedidas.