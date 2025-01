Plantean la necesidad de reestructurar las plantaciones de viñedo ya que sobra viña para producir tinto y falta viñedo para blanco y cava

La Unión de Extremadura considera que en la región hay que reestructurar las plantaciones de viñedo ya que sobra viña para producir tinto y falta viñedo para blanco y cava. Extremadura tiene en estos momentos alrededor de las 81.700 hectáreas de viñedo principalmente de variedades para vino tanto tintos como vinos blancos y una pequeña superficie de 1.580 hectáreas para producir uva con destino cava.

En los últimos años ha cambiado la demanda de los vinos ya que los consumidores están abandonando el consumo de vinos tintos a favor de vinos blancos y espumosos.

A principios de los años 2000, las administraciones impusieron en los planes de reestructuración el arranque de viñas productoras de vinos tintos y fomentar las plantaciones de viñas de variedades blancas, ya que el consumo era de manera prioritaria de estos caldos, en cambio en los últimos años, aunque ha habido un descenso del consumo de vino, en cambio tanto vinos blancos y espumosos o han mantenido el consumo o incluso ha aumentado en algunas categorías.

Ante esta situación, desde la organización agraria ven que «se hace necesario una reestructuración de la superficie de viñedo en la Región para adaptarla a las necesidades de los consumidores, sobre superficie de viñedo tinto y es necesario cambiarla por las plantaciones de otras variedades blancas y sobre todo de viñedo para cava en Almendralejo que es el único municipio de Extremadura que tiene esta posibilidad».

Actualmente se está cubriendo las necesidades de cava, con uvas de viñas no inscritas en la Denominación de Origen Cava, ya que el consumo de este producto en estos momentos es muy superior a las producciones de los últimos años.

Al mismo tiempo que aumenta la demanda de cava y en cambio disminuye la producción, los componentes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen CAVA ha acordado no permitir el aumento de la superficie de viñedo para producir cava.

PULSO CON LA DOP CAVA PARA INTENTAR AMPLIAR EL NÚMERO DE HECTÁREAS EN EXTREMADURA

Esta situación perjudica a los productores de viñedo de Almendralejo que tendrían la posibilidad de cambiar viñas tintas por viñas para cava, pero los componentes de la D.O. Cava no se lo permiten y prefieren coger uva de plantaciones no inscritas en la D.O.

La superficie de viñedo de la D.O. CAVA es de 38.000 ha, principalmente en Cataluña ya que por ejemplo en Extremadura apenas llegan a las 1.580 ha. Producen alrededor de los 20 millones de litros de cava de los cuales solo embotellamos alrededor de los 6 millones de litros y el resto lo venden a granel a las bodegas ubicadas en Cataluña.

Extremadura ha recurrido dos veces las decisiones de la D.O. CAVA de impedir el aumento de nuevas plantaciones, ambas veces ha ganado en los tribunales estas restricciones.

La última decisión de prohibir las nuevas plantaciones de viñedo para CAVA, por un periodo de 3 años en Almendralejo, se tomó por unanimidad de los miembros del Consejo Regulador entre los que se encontraba el vocal de la candidatura confeccionada por la Comunidad de Labradores de Almendralejo.

Por este motivo el Ministerio de Agricultura no admitió las alegaciones en contra de la prohibición de nuevas plantaciones para cava en Almendralejo al entender que el representante de esta subcomarca había votado a favor de la prohibición.