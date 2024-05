Pedro Gallardo: «Los diputados tenemos claro que el etiquetado inteligente es clave no solo para el futuro; también para el presente”

Pedro Gallardo es agricultor y portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y alimentación del Congreso de los Diputados. Este experto ha sido además presidente de ASAJA Cádiz y vicepresidente de ASAJA Nacional y cuenta con una dilatada trayectoria durante 14 años en Bruselas como representante de los agricultores españoles en el marco comunitario. Tras su asistencia al II Congreso de Etiquetado Inteligente, defiende que “en el Congreso de los Diputados tenemos claro que el etiquetado inteligente es clave no solo para el futuro; también para el presente”.

P.- ¿Qué motiva el respaldo de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados al II Congreso de Etiquetado Inteligente?

R.- Nuestra motivación es apoyar al sector en toda su cadena: desde la semilla hasta que el producto lo encontramos en los lineales. Este Congreso del Etiquetado Inteligente abarca cuestiones importantes que hay que plantearse durante todo ese proceso y, por ello, la presencia del Congreso de los Diputados en el mismo es importante.

Personalmente, ya asistí como agricultor y vicepresidente de la organización agraria europea Copa-Cogeca en el primer congreso de este tipo que se realizó. Ahora formo parte del Congreso de los Diputados, cuya función es proponer legislaciones que aborden cuestiones como la digitalización en la cadena agroalimentaria. Tenemos claro que el etiquetado inteligente es clave no solo para el futuro; también para el presente. Y es que todos los consumidores demandamos información, pero no solo a nivel nutricional; sino que cada vez con más frecuencia queremos saber qué hay detrás de un producto, si su producción ha sido respetuosa con el medio ambiente, cuestiones organolépticas, conocer sus orígenes, su proceso de producción, etc.

Evidentemente, con el etiquetado inteligente es mucho más fácil recoger todos estos datos, y la información es accesible a través de algo tan sencillo como un QR. Por eso opino que la representación institucional en este congreso es importante: queremos llevarnos esta experiencia al Congreso de los Diputados para ponerla en valor y fomentar de algún modo el apoyo a iniciativas como el II Congreso de Etiquetado Inteligente, para que tengan continuidad.

P.- En su opinión, ¿cree que el etiquetado inteligente puede ser un aliado para la consecución de los objetivos de la PAC?

R.- Por supuesto. Al final la PAC tiene que poseer un factor fundamental: continuar abasteciendo de productos sanos y saludables a la población. Para eso nunca se puede olvidar, como ha ocurrido en los últimos años, apostar por una agricultura productiva y sostenible. En este sentido, la PAC puede ayudar dentro de sus objetivos, pero sin olvidar la productividad y la producción. Este etiquetado también sirve como una medida de apoyo para que el consumidor comprenda que esos fondos destinados a la Política Agraria Comunitaria también contribuyen a fomentar iniciativas como el etiquetado inteligente.

P.- ¿Están trabajando las autoridades locales y regionales en colaboración con el gobierno central para promover la digitalización y la adopción de sistemas de etiquetado inteligente en Andalucía? ¿Cómo puede ayudar esto a los agricultores?

R.- Desde la Junta de Andalucía ya se está trabajando la digitalización, que es uno de los enfoques por lo que apuesta el gobierno actual. La digitalización, ligada a la simplificación, va a ayudar al productor en su proceso, y al consumidor a entender qué está consumiendo. Muchas veces éste quiere saber qué historia hay detrás de un producto, cuáles son sus orígenes.

Desde la Junta de Andalucía esto se está abordando, en este Congreso hemos podido contar con diferentes autoridades en materia agrícola de la propia Consejería, si bien personalmente considero que hace falta una mayor implicación por parte de otras administraciones, como la Unión Europea o el gobierno central. En general, hace falta más apoyos de fuera.

P.- ¿Cree que el etiquetado inteligente puede favorecer la generación de riqueza y el desarrollo del campo andaluz? ¿Por qué?

R.- Evidentemente, el etiquetado inteligente puede favorecer la generación de riqueza y el desarrollo del campo andaluz. Con este recurso conseguimos transparencia, trazabilidad, sostenibilidad, etc. Los agricultores lo decimos también: “puertas abiertas al campo”. La digitalización es una ventana para asomarnos y ver cuánto hemos avanzado, lo bien que se le da producir al campo andaluz, y todo esto favorece la riqueza en el campo

En este sentido, quisiera agradecer a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Agricultura su apuesta firme y decidida por estas cuestiones y por la generación de esta riqueza, porque se está dotando al campo de ayudas y recursos para que de alguna forma se contemple el apoyo joven, renovación de maquinaria, digitalización, innovación, sistemas más eficientes de regadío… al final, todos los recursos repercuten en el producto y generan riqueza y economía, especialmente en el ámbito rural.