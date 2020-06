No hay consenso en las previsiones de cereal pero los mercados si lo tienen con el precio: Sigue a la baja

Aunque no hay consenso sobre si esta campaña habrá record o no de producción de cereales, ya que difieren las previsiones entre Cooperativas y Accoe y por ejemplo Asaja, lo que sí está claro es que el precio de los cereales no están dispuestos a cambiar su tendencia negativa y sigue a la baja en la última semana, a excepción de los del trigo duro, que permanecieron estables, según la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

Ya lo decía el sector esta misma semana, “apelar al mercado globalizado solo para reducir el precio al agricultor es solo una excusa muy cómoda que paraliza poder mejorar el sistema actual, que siempre beneficia a los mismos: acumuladores de grano que propician la especulación”a la vez que criticaban que “los compradores pactan los precios, mientras las administraciones hacen la vista gorda”.

Los datos difundidos este lunes por Accoe, correspondientes a la semana 24 (del 8 al 12 de junio), reflejan una caída del 0,52 % semanal del trigo blando, hasta situarse en 184,03 euros/tonelada.

Los precios de la cebada descendieron un 1,34 % frente a la semana anterior, hasta los 154,21 euros/tonelada; los del maíz, un 0,20 %, hasta 177,36 euros/tonelada; y los de la cebada de malta un 0,62 %, hasta 160 euros/tonelada. Las cotizaciones del trigo duro siguen sin cambios, a 260 euros/tonelada.

Según los datos de Accoe, desde enero de 2020 el precio sigue a la baja especialmente en el caso de la cebada, cuya cotización ha descendido el 14,47 %, mientras que cayeron el 8,77 % las del trigo blando y el 1,59 % las del maíz. Por el lado contrario, el trigo duro se ha encarecido el 3,11 % desde principios de año.

En el mercado de proteínas y coproductos, Accoe no refleja esta semana precios de las pipas de girasol.

El precio de la colza creció el 4,26 % tras alcanzar los 245 euros/t) respecto a enero y el de la cascarilla subió el 0,63 % (160 euros/t).

En cambio, el precio de la soja bajó el 4,48 % respecto a enero, hasta los 320 euros/t, y el de la pulpa descendió el 4,74 % (183 euros/t).