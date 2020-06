El consultor alemán Oliver Huesmann, especializado en el mercado asiático, y Director de la firma consultora FruitConsulting, explica en esta entrevista las posibilidades que ofrece el mercado asiático a las frutas de España y Latinoamérica en la etapa POST-COVID 19.Y deja un mensaje muy claro: “Los mercados de Europa, América y Suramérica van a necesitar más tiempo para recuperarse del Covid”.

P.- ¿Cómo está afectando la crisis sanitaria del COVID-19 a las exportaciones hortofrutícolas a Asia?

R.- Nos afecta extremamente, porque se ha paralizado la economía mundial. El Coronavirus apareció en diciembre en Wuhan y paralizo en enero casi toda la función en China. Este cierre provocaba de que todos los envíos que estaban ya en alta mar hacia China no pudieron ser atendidos en los puertos como antes y colapsaron todo el sistema. El resto de los países en el mundo tomaron sucesivamente medidas para cerrar fronteras puertos y aeropuertos.

Otra importancia tiene el tiempo de restricciones o paralización de actividades. Podemos comparar por ejemplo el tiempo de bajada de actividades entre China y España. China empezó su cuarentena en enero y termino con 11 semanas el 8. de abril mientras España se encuentra desde 15 de marzo confinamiento y el gobierno español tiene planificado mantener el estado de alarma hasta finales de junio.

En otros países asiáticos contamos todavía con meses hasta que se abren para un funcionamiento normal.

Entre estos países estamos hablando de una fase de confinamiento y restricciones graves, de casi medio año hasta 8 meses, donde serán casi imposibles algunas actuaciones comerciales o envíos en los volúmenes como antes de Covid19. Eso notamos mayormente en los vuelos comerciales para poder visitar nuestros clientes en Hong Kong , Shanghai o Tokio etc. y en las cargas aéreas en este tipo de vuelos.Podemos decir que esto es una crisis que ha puesto en valor la gran importancia de globalización en nuestro sector y la logística internacional.

P.- ¿Se puede decir que esta crisis ha paralizado las exportaciones hortofrutícolas a Asia? ¿Cuál son los productos que se han visto más afectados?

R.-Tenemos dos razones porque se paralizaron las exportaciones. En primer lugar, nos hemos visto con el colapso de contenedores reefer en los puertos asiáticos. Lo que provoco una ocupación por encima del tiempo previsto de estos medios de transporte y por otra parte la falta de retornos a los sitios donde se necesitaban. En China no descargaron los contenedores porque aparte de la falta de actividad en los puertos, necesitaban los contenedores como cámara de frío. Efecto secundario de estas acumulaciones era que las navieras bajaron obligatoriamente la frecuencia de sus conexiones, porque además en China cerraron las fábricas y las producciones. Con esto el flujo de envíos de frutas desde cualquier parte del mundo fue afectado.

Pero el segundo motivo, fue más grave, como lo he comentado los últimos días en otros lugares. Y perdonen mi expresión, pero ha sido un comportamiento “ignorante“ por parte de algunos exportadores sobre todo de cítricos.

Con vista a corto plazo reaccionaron a los precios que se pagaban en Europa por falta de productos de otros países y los de competencia. Con esto dejaron a suministrar el mercado asiático, seguramente pensando que el supermercado alemán le va a seguir pagando en los próximos años estos precios altos y no les va reclamar en el futuro por la falta de calidad y norma que se ha suministrado sin descuentos en las últimas semanas. Por otra parte dejaron los asiáticos sin suministro y ni siquiera se esforzaron buscar la culpa en la falta de contenedores. Simplemente les han dicho “Yo vendo en Europa, aquí se paga más”

Toda las inversiones que hemos hecho para abrir estos mercados, todos los viajes de reuniones con importadores compradores etc. , las presentaciones en ferias, congresos y eventos que se han producido en los últimos años para entender y abrir estos mercados. Todo esto se ha pisado con esta forma de actuar sin respetar los esfuerzos de otros productores y personas del sector que en estos momentos difíciles seguían buscar por lo menos el suministro mínimo para su cliente asiático en una campaña citrícola hasta este momento complicada. Pero estoy orgulloso que algunos han hecho todo posible para suministrar productos a sus Clientes en Asia.

P.- ¿Para cuándo se recuperará la normalidad?

R.- ¡En este mismo momento! La normalidad se llama nueva normalidad y es una normalidad tipo PostCovid19. Lo que ahora es importante para hacer frente al nuevo escenario, son la rápida captación de la situación real. Tenemos un escenario muy especial, todos pero todos los países están afectados fuertemente. Podemos decir que tenemos una situación “ RESET “, algunos no van a sobrevivir, otros lo sobreviven, pero también vamos a tener muchos reseteados o nuevos en el sector.

Si nos comparamos con otros países en el mundo, vemos que somos de alguna manera afortunados, porque tenemos un pilar muy fuerte que es la agricultura, la hacemos bien y gracias a pertenecer “todavía” a la Comunidad Europea, tenemos incluso la fama de una seguridad alimentaria alta, de unas normas de producción avanzadas y de ser expertos en el Agromundo español.

Para Asia tenemos que buscar una forma de poder seguir con el trabajo de los últimos años para mantenernos e introducir más en este mercado.

En Eurofreshproduce, hemos ya empezado a preparar y organizar los primeros eventos en Asia, donde participaremos con el proyecto “ FRUITS FROM SPAIN en la Feria Asia Fruit Logistica en Singapore , así como en FRUITATTRACTION en Madrid. En China y algunos países se están tomando la cosa cada día más con normalidad, mientras en otros países van conforme su situación actual con más precaución. A lo que tenemos que adaptarnos en el futuro, van a ser algunas nuevas normas más a la hora de viajar y reunirnos.

P. – ¿Cómo se presentaría Asia en el nuevo escenario comercial POST-COVID 19? ¿Se prevé que pueda bajar el consumo en Asia?

R.- Las perspectivas son muy positivas. Vamos a encontrarnos con más necesidad aún, el asiático y sobre todo su generación joven es muy preocupada de su salud su forma de alimentar. La Pandemia de este Coronavirus ha forzado esta sensibilidad aún más. Podemos fiar casi ciegamente que el consumidor chino, malayo, japonés etc. va a buscar en sus futuras compras más productos sanos de un origen seguro y de ayuda para su sistema de defensa. Las Frutas y Verduras son estos productos que demandan. Los consumidores quieren después o durante un coronavirus una alimentación que les garantiza el aumento de protección.

El Consumo medio antes de esta crisis sanitaria, fue de 420 gramos FyH por día y seguramente aumentará en el futuro. Los países asiáticos no serán capaz de cubrir esta necesidad, por lo cual tienen que seguir importando desde Europa, Suramérica , Australia y África.

Importante cambio que provocó el Virus y su confinamiento es el aumento de compras online. Esto es una forma de venta que tenemos que tener en cuenta a la hora de vender a nuestros clientes en Asia. La importancia de las promociones B2C y acciones en Point of Sale son un nuevo requerimiento fundamental. No es solo importante que nos conozca el importador, es ahora mucho más importante que nos conocen los consumidores.

P.- ¿ Como afecta a Asia la crisis económica que ha generado el COVID-19?

R.- Las economías en muchos países se diferencian mucho, mientras por ejemplo en Alemania se entró en esta crisis con unas cajas de ahorro llenas, tenía España un aumento de insolvencias empresariales tras una larga época sin gobierno. En Alemania producen coches y maquinas, pero los coches se pueden usar unos años más hasta comprar un nuevo, eso afectara el tiempo de salida de esta recesión para los alemanes. En España tenemos una fuerte industria de agricultura y del turismo. Y aunque el turismo va a necesitar más tiempo para recuperar, tenemos los agroalimentos y la gente en el mundo sigue comiendo.

Si miramos a los mercados asiáticos, encontramos las mismas diferencias entre cada país y su economía. En el caso de China podemos decir que estando en guerra comercial con EEUU, han recibido en Wuhan un golpe fuerte, pero parece que ahora van a salir más fuerte tras su paralización total.

Seguramente van a sufrir los asiáticos algunas pérdidas y freno en crecimiento, pero excepto algunas burbujas económicas que pueden disolverse, podemos decir que los países de Asia son bien posicionados y con crecimientos sostenibles.

5.500 Millones de población garantizan un crecimiento y una clase media con dinero y con esto Asia ha asumido un papel muy importante para nosotros mientras Europa está en peligro.

Esta nueva situación y lo que va ocurrir dentro de España y Europa nos obliga salir a mercados de una economía fuerte, donde encontrar el cliente que nos permite hacer ventas beneficiosas y traer suficientes ingresos a nuestras casas .

P.- ¿Se prevé que una vez se supere el COVID-19 se impulsen las exportaciones de cítricos españoles a Asia?

R.- ¿Si nos portamos igual como en las últimas semanas? No volveremos entrar en estos mercados. Pero si conseguimos recuperar la confianza que han tenido con nosotros y en nuestros productos de España, podemos salir incluso más fuertes. América ha atacado en las últimas semanas a todo el mundo y con esto han perdido muchas relaciones comerciales dentro y fuera de Asia. Este hueco está ahí, o lo cogemos o se lo cogen otros. Egipto, Turquía Grecia Marruecos caminan con grandes pasos para entrar con sus cítricos en Asia.

P.- ¿Trabajarán más los exportadores españoles y latinoamericanos con Asia tras el COVID-19?

R.-¡De momento claramente los suramericanos! Chile acaba de dar un paso grande para el suministro de cítricos a China, Argentina ha vuelto ser proveedor de cítricos en este país gigante y Perú está en buen camino con sus mandarinas. Nosotros como España tenemos un potencial enorme, pero hasta hoy no lo hemos desarrollado.

P.- ¿Qué perspectivas de futuro se presentan para las exportaciones hortofrutícolas al mercado asiático en la etapa POST-COVID 19?

R.- El futuro es una bola de cristal y nadie sabe lo que pasa, pero si se puede ver tendencias. Mientras los mercados de Europa, América y Suramérica van a necesitar más tiempo para recuperarse, tenemos por otra parte a África que todavía no se ha despierto para suministrar el gran consumo y como contraparte a Asia que muestra con una energía incomparable su levantamiento. Aunque países como Japón o Corea han caído en una fuerte recesión, tenemos por el otro lado Taiwán, China y Singapur que muestran su fuerza. La gran incertidumbre para una recuperación de actividades es la fecha cuando tenemos una vacuna contra esta enfermedad COVID19.

Para el sector de las frutas trae esta inseguridad humana algo positivo, porque esto significa mientras no hay una vacuna, los consumidores quieren alimentarse sanos para aumentar su defensa y estabilizar el sistema inmunitario.

Tenemos que tener claro una cosa, el mundo después de este virus no va ser igual. El mundo está reseteado, por eso tenemos una gran oportunidad. Todos empiezan de nuevo y no solo España, es hora de levantarse para un nuevo futuro y no deberíamos cometer los mismos fallos buscando los mismos caminos.

(Texto: Francisco Seva Ribadulla / periodista agroalimentario)