La nueva normalidad de este verano: Este San Juan las barbacoas serán en casa y de proximidad

Se acerca la noche más mágica del año, San Juan, que además coincide con el Día del Cordero, 23 de junio. Y aunque este año no se podrán encender las hogueras en la playa por las medidas tomadas derivadas de la crisis del COVID-19, podremos reunirnos en torno a las brasas de una barbacoa en la que no puede faltar carne de lechal, cordero y cabrito de origen nacional.

Durante el confinamiento hay dos tendencias gastronómicas y sociales que han crecido, una de ellas es el delivery y todo lo que implica comprar por internet para disfrutar de la comida en casa. Y esto ha sido transversal, no sólo ha afectado a restaurantes que ahora ya no conciben su negocio sin delivery o take away, si no que también ha influido en el sector primario, que ha ido dando pasos firmes en la relación directa con el consumidor y en su digitalización.

INTEROVIC, la organización interprofesional agroalimentaria del ovino y del caprino en España, ha llegado a un acuerdo con Amazon, la principal plataforma de distribución para que ahora sea posible comprar carne de lechal, cordero y cabrito de origen nacional con la máxima garantía de seguridad, frescura y calidad, desde la noche de San Juan hasta que acabe el verano. La página web de la Interprofesional recoge también un listado con más de 200 puntos de venta de online en los que adquirir directamente el producto. Sistemas digitales de confianza que acercan el sabor de lo nuestro hasta casa.

El verano es tiempo de barbacoas y también una de las mejores temporadas para la carne de cordero. Como explica Tomás Rodríguez, director de INTEROVIC “la temporada de verano es uno de los mejores momentos para consumir carne de cordero, ya que el pastoreo de estos animales se realiza durante la primavera, cuando los pastos, bosques y dehesas se encuentran más verdes y con mejores condiciones alimenticias que se complementan con el consumo de cereales. Además, durante el verano el precio es mucho más asequible por la gran producción que hay durante la primavera”. Además, el consumo del producto nacional contribuye al desarrollo económico y social de nuestros ganaderos y contribuimos el entorno rural, lo que deriva en la prosperidad de los pequeños pueblos del país.

LOS CONSEJOS INTEROVIC PARA UNA BARBACOA DE CORDERO PERFECTA EN SAN JUAN



1. Higiene y limpieza

Si antes la limpieza de la parrilla era importante para que no quedaran olores y sabores de alimentos previamente cocinados, ahora se ha convertido en un asunto de máxima prioridad. Como todos los elementos que se usan para cocinar, especialmente cuando es para un grupo, la desinfección previa y posterior es clave.

2. Mejor un responsable que dos

Para minimizar el número de personas que tocan los útiles de cocinar es mejor designar un adulto responsable que se encargue del proceso.

3. Apoya la economía nacional

Es el momento perfecto para fijarse en el origen nacional y local de lo comprado para consumir. Mejor comprar lechal, cordero y cabrito de origen nacional, por apoyar nuestra economía, por cuidar y preservar nuestros campos y por muchas razones más, que INTEROVIC ha recopilado en el decálogo de Más cerca es Mejor.

4. Encendido sin olores

¿Leña o carbón vegetal? Lo más fácil y rápido es utilizar carbón vegetal, pero si disponemos de leña, lo mejor es hacerlo con madera dura y seca tipo encina.

Utiliza para encender la barbacoa piñas o ramas secas. Las pastillas de encendido dejan cierto sabor a químico. No queremos que nada ni nadie nos estropee nuestro día.

5. Controla el desperdicio alimentario

Planifica bien tu barbacoa para que no sobre ni falte carne. Si el cordero lleva hueso, serán necesarios unos 500 gramos por adulto y unos 250 gramos por niño. ¡Nadie se quedará con hambre!

6. Las brasas perfectas

La llama tiene que desaparecer casi por completo y el calor debe repartirse de forma uniforme por toda la superficie. El momento justo para colocar la carne es cuando el carbón o la leña presentan ese tono rojizo característico que tanto nos gusta.

7. Houston, tenemos un problema

Si en algún momento se avivan las llamas, el mejor truco para acabar con ellas es echar sal.

8. Temperatura adecuada

La carne debe estar atemperada antes de colocarla en la parrilla. ¡Ni se te ocurra pasarla directamente de la nevera al fuego! Sácala, al menos, una hora antes para que no se pegue.