Fallece María Isabel Mijares, la dama del vino, tras una vida de dedicación y enseñanza

Vicente Sánchez-Villagón CEO Grupo Pomona Keepers S.L. y ex-Presidente Unión Internacional de Enólogos

En un golpe inesperado para la comunidad vinícola, María Isabel Mijares, una figura polifacética y líder en el mundo del vino, nos ha dejado repentinamente este domingo 11. Su fallecimiento deja un enorme vacío en el sector del vino, un sector que la propia Isabel contribuyó a desarrollar y promocionar con su labor pionera e impecable durante más de 50 años.

Mijares, reconocida internacionalmente por su dedicación y pasión por la cultura vino, ha disfrutado durante su prolífica carrera de reconocimientos, premios, medallas y títulos llegados de todo el mundo, un grado de reconocimiento difícil de igualar por nadie de la industria.

María Isabel deja una marca indeleble en la industria y un legado de generosidad y colaboración hacia todos los que la rodeaban. Desde sus inicios mostró un talento innato para entender y apreciar el vino, y dedicó su vida a explorar y promover la cultura vinícola en todo el mundo.

Tuvo como profesores y luego amigos a los líderes de la enología del siglo XX, como Emile Peynaud y Ribéreau-Gayon Pascal y es difícil resumir a todos los que hemos tenido el honor de colaborar con ella, José Peñín, Carlos Delgado, Fernando Gurrucharri, José Hidalgo, Felix Solís, Domingo Sol, Pau Roca y Luis Miguel Beneyto y, con toda humildad, me uno a esta lista, ya que desde los 15 años he estado siempre muy cerca de Maribel, quien me supo contagiar su pasión por el mundo del vino.

Faceta internacional e impulso a las asociaciones