Después de varias sesiones en las cuales el maíz no cotizó por falta de acuerdo entre las partes, en la sesión de la lonja de León celebrada este jueves 26, ya que el miércoles hubo protesta de los agricultores, se ha desbloqueado esta situación y se vuelve a incorporar a la tablilla a 252 €/t, solo dos euros por encima de lo que cotizaba al dejar de hacerlo.

En el resto de cereales subidas generalizadas motivadas por la crisis del Mar Negro donde las exportaciones de Rusia y Ucrania continúan fuertemente restringidas por los ataques cruzados que atentan contra la seguridad de las embarcaciones y las infraestructuras de las terminales portuarias.

Por tanto, la geopolítica vuelve a dominar los mercados lo que puede provocar una alta volatilidad.

En el sector del ovino, subida de todas las categorías de corderos. Hay muy poca oferta dado que el precio de los lechazos es atractivo y el ganadero ante esta tesitura no se plantea gastar dinero en cebar.

En el vacuno repetición del ganado de vida y subida de la carne al haber menos disponibilidad; Argelia sigue comprando canales y los barcos destino Líbano cargan animales vivos a la vez que en el mercado nacional se espera un impulso de ventas de cara a la campaña navideña.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 26-11-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 226,00 230,00 ▲ Cebada *** 223,00 226,00 ▲ Triticale 216,00 220,00 ▲ Centeno 198,00 200,00 ▲ Avena 198,00 200,00 ▲ Maíz S/C* 252,00

* Sin acuerdo en la cotización.

*** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,30 1,30 = Negra 2,80 2,80 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 1,95 1,95 = Plancheta 2,00 2,00 = Pinta 0,95 0,95 = Riñón de León 1,40 1,40 = Redonda 1,35 1,35 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 350 350 = Jaerla 320 320 = Kennebec 390 390 = Red Pontiac 340 340 = Red Scarlett 330 330 = Yona 330 330 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 235,00 235,00 = Alfalfa paquete deshidratado 260,00 260,00 = Paja 1ª (Cebada) 67,00 67,00 = Veza forraje de 1ª 180,00 180,00 = Forraje 135,00 135,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,475 0,475* =

* Precio leche entregada meses OCT-NOV-DIC

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,11419* 0,11419* = Leche de cabra 0,12621* 0,12621* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.

Media provincia León E.Q. mes de octubre leche oveja 13,10 y leche cabra 8,94 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 8,20 8,20 = Cabritos hasta 11 kg 8,20 8,20 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 100,00 110,00 ▲ Corderos 15,1-18 kg 110,00 120,00 ▲ Corderos 18,1-23 kg 130,00 140,00 ▲ Corderos 23,1-27 kg 140,00 150,00 ▲ Corderos 27,1-35 kg 150,00 170,00 ▲ Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =