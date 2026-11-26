Después de varias sesiones en las cuales el maíz no cotizó por falta de acuerdo entre las partes, en la sesión de la lonja de León celebrada este jueves 26, ya que el miércoles hubo protesta de los agricultores, se ha desbloqueado esta situación y se vuelve a incorporar a la tablilla a 252 €/t, solo dos euros por encima de lo que cotizaba al dejar de hacerlo.
En el resto de cereales subidas generalizadas motivadas por la crisis del Mar Negro donde las exportaciones de Rusia y Ucrania continúan fuertemente restringidas por los ataques cruzados que atentan contra la seguridad de las embarcaciones y las infraestructuras de las terminales portuarias.
Por tanto, la geopolítica vuelve a dominar los mercados lo que puede provocar una alta volatilidad.
En el sector del ovino, subida de todas las categorías de corderos. Hay muy poca oferta dado que el precio de los lechazos es atractivo y el ganadero ante esta tesitura no se plantea gastar dinero en cebar.
En el vacuno repetición del ganado de vida y subida de la carne al haber menos disponibilidad; Argelia sigue comprando canales y los barcos destino Líbano cargan animales vivos a la vez que en el mercado nacional se espera un impulso de ventas de cara a la campaña navideña.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 26-11-2026
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
|CEREALES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|226,00
|230,00
|▲
|Cebada ***
|223,00
|226,00
|▲
|Triticale
|216,00
|220,00
|▲
|Centeno
|198,00
|200,00
|▲
|Avena
|198,00
|200,00
|▲
|Maíz
|S/C*
|252,00
* Sin acuerdo en la cotización.
*** Cebada peso específico por encima de 60
|ALUBIAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg
|€/kg
|Canela
|1,30
|1,30
|=
|Negra
|2,80
|2,80
|=
|Palmeña Redonda
|2,00
|2,00
|=
|Planchada
|1,95
|1,95
|=
|Plancheta
|2,00
|2,00
|=
|Pinta
|0,95
|0,95
|=
|Riñón de León
|1,40
|1,40
|=
|Redonda
|1,35
|1,35
|=
|PATATAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Agria
|350
|350
|=
|Jaerla
|320
|320
|=
|Kennebec
|390
|390
|=
|Red Pontiac
|340
|340
|=
|Red Scarlett
|330
|330
|=
|Yona
|330
|330
|=
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|235,00
|235,00
|=
|Alfalfa paquete deshidratado
|260,00
|260,00
|=
|Paja 1ª (Cebada)
|67,00
|67,00
|=
|Veza forraje de 1ª
|180,00
|180,00
|=
|Forraje
|135,00
|135,00
|=
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,475
|0,475*
|=
* Precio leche entregada meses OCT-NOV-DIC
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,11419*
|0,11419*
|=
|Leche de cabra
|0,12621*
|0,12621*
|=
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.
Media provincia León E.Q. mes de octubre leche oveja 13,10 y leche cabra 8,94 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|8,20
|8,20
|=
|Cabritos hasta 11 kg
|8,20
|8,20
|=
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|100,00
|110,00
|▲
|Corderos 15,1-18 kg
|110,00
|120,00
|▲
|Corderos 18,1-23 kg
|130,00
|140,00
|▲
|Corderos 23,1-27 kg
|140,00
|150,00
|▲
|Corderos 27,1-35 kg
|150,00
|170,00
|▲
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|100,00
|100,00
|=
|Pasteros macho (200 kg)
|1.100,00
|1.100,00
|=
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.000,00
|1.000,00
|=
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|6,95
|7,00
|▲
|R
|6,85
|6,90
|▲
|O
|5,00
|5,05
|▲
|Hembras 201-250 kg.
|U
|6,95
|7,00
|▲
|R
|6,85
|6,90
|▲
|O
|5,00
|5,05
|▲
|Hembras más 250 kg.
|U
|6,95
|7,00
|▲
|R
|6,85
|6,90
|▲
|O
|5,00
|5,05
|▲
|Machos 200-250 kg.
|U
|6,20
|6,30
|▲
|R
|6,10
|6,20
|▲
|O
|5,00
|5,05
|▲
|Machos 251-300 kg.
|U
|6,20
|6,30
|▲
|R
|6,10
|6,20
|▲
|O
|5,00
|5,05
|▲
|Machos más de 300 kg.
|U
|6,20
|6,30
|▲
|R
|6,10
|6,20
|▲
|O
|5,00
|5,05
|▲
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|3,60/4,60
|3,60/4,60
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|4,60/6,10
|4,60/6,10
|=