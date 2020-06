Aplauden las ayudas a la planta y flor cortada pero advierten de que lo que necesita el sector son reducciones fiscales

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG de Andalucía valora muy positivamente las ayudas anunciadas este lunes 22 por el ministro de Agricultura, Luis Planas, en especial a la flor cortada pero advierte de que “lo que necesita el sector urgente son las reducciones fiscales”. Se trata concretamente de una nueva ayuda de 25 millones de euros para paliar los efectos del coronavirus en sectores agroalimentarios como la flor cortada, ganadería del ibérico, vino o aceite con 10 millones de euros para cada uno de los dos primeros sectores.

En este sentido, el responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, Luis Manuel Rivera, ha dicho que “agradecemos las ayudas, pero lo que necesita el sector urgente son las reducciones fiscales”.

Rivera explica que toda ayuda es poca para un sector que está literalmente en la ruina, y del que dependen miles de familias andaluzas, pero insiste en que el Gobierno tiene que aprobar las medidas fiscales solicitadas: reducción de módulos a cero en la declaración de este año, lo que de verdad supondría un balón de oxígeno para los floricultores, no pueden hacer frente al pago de impuestos porque la campaña ha sido nula.

Desde COAG Andalucía se entiende que es ahora cuando son necesarias las ayudas fiscales, ya que no tiene sentido que las rebajas se lleven a cabo el próximo año, cuando los floricultores no han podido facturar a causa del coronavirus, “¿qué les van a rebajar?”, se pregunta Rivera, quien añade que desde COAG vamos a seguir trabajando e insistiendo en la urgencia de la reducción de módulos para ya, “porque la realidad, lo que está pasando ahora mismo, es que no nos llega nada de dinero, pero sí la declaración de la renta. Y no podemos pagar”.

Por otro lado, el responsable de Flor Cortada se pregunta por las ayudas anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía a pie de invernadero en Chipiona. “¿Dónde están las ayudas prometidas por el Gobierno andaluz? Las estamos esperando y aún no tenemos noticias”.