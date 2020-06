Una buena noticia: La Bodega Cuatro Rayas garantiza con sus socios la recogida de la uva en la próxima vendimia

En un momento en el que todo son problemas de cara a la vendimia de este año, las buenas noticiasse agradecen más. Ignacio Martín Obregón, presidente de Bodega Cuatro Rayas, y Vicente Orihuela, gerente de la misma, han mantenido este miérocles 17 una sesión informativa con los más de 300 socios viticultores de la cooperativa a través de videoconferencia emitida en streaming desde las instalaciones de la bodega en La Seca en la que garantiza con sus socios la recogida de la uva en la próxima vendimia.

En sus intervenciones, Martín Obregón y Orihuela han informado a los cooperativistas -que desarrollan su labor de cuidado del viñedo en más de 30 localidades de las provincias de Valladolid y Segovia- sobre la actual situación económica y productiva de la bodega y los efectos repercutidos como consecuencia de la crisis sanitaria. Los cooperativistas, a su vez, han podido transmitir sus inquietudes a los ponentes a través de la aplicación móvil y web corporativa de la organización, que incorpora entre otras funcionalidades herramientas de mensajería directa como Whatsapp, facilitando así una interacción eficaz entre los socios, empleados y directivos de la bodega de manera cotidiana y permitiendo el desarrollo de actividades como la asamblea digital celebrada este miércoles.

Entre otros datos de interés, y ante las informaciones publicadas en las últimas horas sobre la intención de algunas bodegas de denominación de origen Rueda de no recoger la uva de la próxima cosecha debido al alto estocaje de vino almacenado por la crisis, Martín Obregón y Orihuela han recordado a los socios que Bodega Cuatro Rayas, como cooperativa que es, garantiza la recogida de la uva a los viticultores, como corresponde a una entidad de carácter cooperativo.

COMPROMISO CON EL MERCADO LABORAL EN EL ENTORNO RURAL

Además de a través de este compromiso con sus socios, la principal cooperativa vitivinícola de la DO Rueda ha mostrado su sensibilidad con el mercado laboral del entorno con otras acciones como su negativa a acogerse a ERTE el pasado mes de abril por responsabilidad social y para no añadir carga económica al Estado en plena crisis sanitaria. El presidente de la cooperativa manifestaba en aquel momento que “En los últimos años nuestro plan estratégico ha defendido que nuestro objetivo principal, es mejorar el nivel de vida de nuestros socios y trabajadores, y es por ello, que el Consejo Rector ha decidido, mantener todos los puestos de trabajo de nuestra Cooperativa, mientras sea posible, pese a que la situación de ventas no es la prevista”.