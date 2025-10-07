Dehesa Grande, cooperativa ganadera referente en el sector del vacuno de carne, avanza con paso firme hacia un modelo energético basado en la sostenibilidad y eficiencia: La cooperativa Dehesa Grande reduce un 76% el uso de combustibles fósiles y evita 50 toneladas de CO₂ en 2025. Dentro de su Plan Estratégico 2021–2025, la cooperativa ha intensificado su compromiso con la sostenibilidad mediante la implantación de sistemas de biomasa y energía solar, pilares fundamentales en su estrategia de reducción de emisiones y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Durante el primer semestre de 2025, el 70% de la generación de vapor y agua caliente sanitaria en las instalaciones industriales de Dehesa Grande se ha producido a partir de biomasa, reduciendo notablemente el uso de gas y gasóleo. En total, el gasóleo se ha sustituido en un 76% por combustibles más eficientes, mientras que el gas natural ha supuesto únicamente el 21% de la demanda energética total. Este cambio en el modelo de consumo energético ha permitido evitar la emisión de 50 toneladas de CO₂ a la atmósfera durante el presente ejercicio.

En paralelo, la instalación fotovoltaica puesta en marcha en 2021 y tras tres ampliaciones, ha consolidado su rendimiento con una producción anual (septiembre 2024 a septiembre 2025) de 931.240 kWh. Gracias a este sistema, el autoconsumo y la venta de excedentes de energía solar han generado un ahorro del 41% respecto al coste de la energía consumida de la red, reforzando así la autosuficiencia energética de la cooperativa. Además, recientemente se ha instalado una batería de 200 kWh que ahorrará al año otros 68.000 kWh más.

“El compromiso medioambiental es una parte esencial de nuestra identidad como cooperativa”, afirma Octavio Gonzalo, gerente de Dehesa Grande. “No se trata solo de producir carne de calidad, sino de hacerlo de manera responsable. Apostar por energías limpias es una decisión que beneficia a nuestros socios, al entorno rural y al futuro de todos.”

Con estas iniciativas, Dehesa Grande reafirma su liderazgo en la implantación de un modelo agroalimentario sostenible, donde la eficiencia energética, la innovación tecnológica y el respeto al entorno natural se convierten en los principales motores de crecimiento. La cooperativa demuestra así que la ganadería tradicional y la sostenibilidad pueden avanzar de la mano, garantizando un desarrollo equilibrado para el medio rural y un futuro más verde para el sector.