Planas subraya la importancia de fortalecer las políticas agrarias en el Marco Financiero Plurianual para garantizar la seguridad alimentaria europea

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a defender la importancia de fortalecer la PAC y la Política Pesquera Común (PPC). Según Planas, la seguridad alimentaria europea depende que estas políticas sigan “fuertes, con recursos suficientes y bien orientadas” en el diseño del próximo Marco Financiero Plurianual.

De hecho, el ministro ha asegurado que “falta cohesión y claridad estratégica” en la propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC que, además, “no protege a agricultores ni ganaderos como debería”. Planas defiende que “la seguridad alimentaria es una política para toda la sociedad, no solo para el campo”. Además, ha remarcado que “hay que evitar romper el mercado único con apoyos nacionales”.

Luis Planas ha intervenido este lunes 1 en Roma, junto a su homólogo italiano Francesco Lollobrigida, en la sesión “Las propuestas financieras de la Comisión Europea y los desafíos de la seguridad alimentaria para la agricultura y la pesca en Europa”, en el marco del 21º Foro de Diálogo España–Italia. El ministro español ha subrayado que “hay un diálogo permanente y estratégico entre nuestros países dentro de la Unión Europea con un objetivo común: asegurar la seguridad alimentaria presente y futura, con financiación adecuada”.

En este contexto, Planas ha identificado cuatro grandes desafíos para la seguridad alimentaria: afrontar el cambio climático con la adaptación de la agricultura con riegos modernos, aguas alternativas y técnicas genómicas; fortalecer la gestión del riesgo agrario mediante seguros y sistemas de resiliencia; enfrentar la geopolítica y el comercio internacional aprovechando oportunidades como Mercosur e India sin caer en proteccionismos; y controlar los costes crecientes de producción, especialmente los fertilizantes, para garantizar alimentos de calidad a precios accesibles.

Ha destacado el papel fundamental que desempeñan España e Italia en el abastecimiento alimentario europeo gracias a un modelo productivo basado en la calidad, la diversidad y la sostenibilidad. Según Planas, “juntos representamos el 25% de la producción agroalimentaria europea y esa fuerza debe traducirse en capacidad de decisión clara en Europa”.

En esta línea, ha remarcado la sintonía entre España e Italia para avanzar en una postura común que refuerce el reconocimiento del Mediterráneo en el proyecto europeo. “La seguridad alimentaria”, según Planas, “se compone del equilibrio entre la cuantía, la calidad y el precio de los alimentos”. “Aunque en Europa disfrutamos de una buena situación, en el mundo 683 millones de personas sufren hambre y el 28 % de la población afronta malnutrición”. Una situación que, según Planas, “nos obliga a actuar juntos”.

El Foro de Diálogo España–Italia es un espacio consolidado de colaboración institucional, económica y social entre ambos países, que en esta edición centra su debate en los desafíos de la seguridad alimentaria y la reforma financiera de la Unión Europea. La cita reúne a responsables políticos, expertos y representantes del tejido empresarial con el objetivo de fortalecer la integración europea desde una visión mediterránea.