Nace EAP un modelo de negocio donde lo importante es lograr precios justos: “El campo español necesita una revolución. Y empieza contigo”

EAP (EuropAgricultProduct) ha llegado para revolucionar la agricultura europea con precios justos para todos. Como ellos mismos señalan «somos intermediarios, pero no esos intermediarios abusivos, que no respetan ni al agricultor ni al cliente final».

Por eso, en su presentación destacan que «hemos dicho basta. Estamos construyendo un modelo justo, honesto y sostenible, donde el agricultor recupera el control y el consumidor vuelve a saborear la verdad del campo español». para ello, buscan «agricultores con valores, no productores en serie. Gente que crea en lo que planta. Que respete la tierra. Que entienda que el futuro no está en vender más barato, sino en vender mejor.

Agricultores reales, con rostro y alma».

Y esta última característica es, precisamente, lo que determina el sentido de EAP: «Nuestros clientes quieren saber quién les alimenta. Sin postureo, sin guion. Si no estás dispuesto a contar tu historia con orgullo, este no es tu sitio. Pero si estás cansado de que el campo español sea invisible, entonces te queremos con nosotros.

EAP no es una cooperativa. Es la evolución».

Pero no todo es romanticismo, esto también es un negocio que en su primer año cuenta con más de 200 agricultores apoyados; más de 4 millones de kilos vendidos a precios justos y más de 100.000 clientes que apoyan este proyecto.. Por eso, insisten en que «con EAP recibe precios justos y estables desde el primer día, con pagos a 30 días máximo». Y marcan diferencias con otros modelos de negocio:

Las cooperativas buscan volumen → nosotros buscamos sabor y salud.

Ellos venden a supermercados → nosotros vendemos directamente al cliente final.

Ellos viven de subvenciones → nosotros del valor real del producto.

Ellos esconden márgenes → nosotros los mostramos.

«Somos la cooperativa 2.0: con el alma del campo y la transparencia de una empresa moderna. Si tu producto tiene sabor y tú tienes valores, EAP te está buscando y t”u historia merece ser contada. Tu producto, valorado. Únete a EAP.”

Y como creen que «el futuro del campo se construye con verdad, sabor y personas que cumplen su palabra, como tú. Queremos conocerte. Rellena un breve formulario pinchando aquí y nos pondremos en contacto contigo personalmente para valorar tu incorporación a EAP.

Más información en: www.europagricultproduct.com.