Los países de la UE hace oídos sordos al clamor del campo y apoyan provisionalmente la firma del acuerdo con el Mercosur

Con las carreteras y accesos de media Europa colapsados por los agricultores, los países de la Unión Europea (UE) han hecho oídos sordos al clamor agrario y respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 (16.00 GMT), indicaron diversas fuentes diplomáticas.

En concreto, los Estados miembros se pronunciaron sobre la firma del pacto comercial provisional UE-Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), que es competencia exclusiva comunitaria y que no requiere la ratificación de los parlamentos nacionales.

En la reunión de embajadores permanentes ante la UE celebrada este viernes para abordar el tema, se expresaron apoyos suficientes para alcanzar la mayoría cualificada necesaria (un 55% de los países que representen a un 65% de la población de la Unión) para sacar adelante este acuerdo, y a pesar de que no todos los países tomaron la palabra, según informó la presidencia chipriota de turno comunitaria.

Francia y Hungría ya habían anunciado que votarían en contra, mientras que países como Bélgica se abstuvieron.

Si a las 17.00 horas se mantienen estas posiciones, se cerrará el procedimiento escrito y la decisión habrá sido aprobada formalmente por el Consejo de la UE.

De ese modo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tendrá el mandato para firmar el acuerdo en nombre de la UE -algo que podría hacer en Paraguay el lunes o martes de la semana que viene, según fuentes comunitarias- y el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento.