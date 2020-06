La Lonja del Ebro aclara que ellos no fijan los precios del cereal y que las cotizaciones son orientativas y no vinculantes

Desde Lonja del Ebro han querido aclarar que las Lonjas, con carácter general,” no pueden fijar precios, sólo pueden cotizar precios orientativos no vinculantes. Somos una asociación sin ánimo de lucro, en la que participan no sólo los productores (cooperativas de agricultores) y en la que opinan todos los sectores del mercado”, saliendo de esta forma al paso de las críticas UAGA sobre los precios del cereal en esta Lonja.

En este sentido, se insiste en que la Lonja del Ebro “no tiene poder de decisión en las cotizaciones semanales, porque aunque quisiera, no puede hacerlo, pero sí que vigila e impide que ningún sector pueda manipular las cotizaciones y mucho menos permitir movimientos especulativos, de los grandes operadores”.

Asimismo, recalca que la Ley de la Defensa de la Competencia “por la que nos guiamos y a la que nos hemos sometido voluntariamente hace ya un tiempo a su dictamen resultando éste positivo, en su Artículo 1, dice lo siguiente: Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear, la competencia, en todo el territorio nacional’.

Las cooperativas aragonesas y los comercializadores y transformadores de la Mesa decidieron por unanimidad las cotizaciones

La Lonja del Ebro, como todos los lunes del año, convocaba esta semana y la pasada, su Mesa de Cereales, constituida por productores y comercializadores, para analizar y cotizar la nueva cosecha de cebada como hará en su momento con las nuevas cosechas de trigos duros y blandos.

Partiendo de esta premisa, la Mesa de Cereales y por unanimidad, cotizó la cebada de más de 64 a 132 euros, precio Era y para la cebada de 60/64 de peso específico 126 euros. La cebada de Maltería no se ha cotizado todavía.

Las cooperativas aragonesas y los distintos comercializadores y transformadores que forman parte como miembros de la Mesa decidieron por unanimidad estas cotizaciones. Los agricultores están representados en la Mesa del Cereal con varias importantes cooperativas de Aragón, que a su vez representan a muchos agricultores, cotizaron los mismos precios de los comercializadores de la Mesa. Nadie impuso nada a nadie, ni desde Lonja del Ebro se hubiera permitido.

Desde Lonja del Ebro quieren manifestar “no tener ningún inconveniente en que las cooperativas y los sindicatos agrarios aconsejen a sus agricultores no vender y esperar a que un día puedan hacerlo en mejores condiciones y mejor precio, pero recordamos que será el mercado el que, guiado por la por la oferta y la demanda, incidirá en futuras cotizaciones estemos o no de acuerdo con ello. Entendemos que cualquiera de los Sindicatos y Organizaciones agrarias defiendan los intereses de sus afiliados, pero nunca a costa de desprestigiar la neutral y desinteresada labor de la Lonja del Ebro”.

Finalmente, se ofrecen a escuchar todo tipo de sugerencias que puedan mejorar su funcionamiento, “pero queremos recordar que contamos con un Consejo Asesor y ese debería ser el cauce para plantear cualquier aclaración sobre el funcionamiento de la Lonja y hacer oír sus sugerencias y críticas en su caso”.