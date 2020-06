La almendra vuelve a caer entre 15 y 20 céntimos esta semana y va a amargar los sueños de muchos agricultores

Recientemente, en una rueda de prensa, se señalaba cómo la falta de rentabilidad en el cereal había llevado a muchos agricultortes de la provincia de Cádiz a recurrir al olivar. Pero que ahora, como éste tampoco es rentable, ya miraban al almendro y el pistacho. Y la impresión es que tambiénse le va a amargar sus planes y que van a chocar de bruces con una realidad que parece que no tiene fin, ya que el precio de la almendra sige cayendo cada semana un poco más. Y es tras un año de ensueño, este 2020 está siendo una pesadilla para el sector. Y como muestra, esta semana pasada la media de descenso ha rondado entre los 15 y los 20 céntimos en la Lonja de Murcia y con cifras similares en la de Reus, donde por primera vez desde hace mucho tiempo la Marcona ha bajado de los 5 euros. La única que no se ha movido es la de Albacete, pero porque no hubo sesión.

Las causas de estos descensos que tanto van a amargar a muchos productores, al margen de la denuncia por especulación de lo injustificado que es que haya caído durante este año en un 31%, es que hay muy poca actividad en los mercados a la espera de una campaña que se prevé muy buena, lo que está arrastrando las cotizaciones.

LONJA DE MURCIA

LONJA DE REUS

LONJA DE ALBACETE