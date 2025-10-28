Dos nuevas muertes en accidentes con un tractor en pocos días: fallece un agricultor de 52 años en Llanes y un joven de 29 en Torrelavega

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo destacaban hace unos días que cada mes fallecen cuatro personas de media por los accidentes laborales en el sector agrario. Por desgracia, la lista sigue creciendo y hay que contabilizar dos nuevas muertes en accidentes con un tractor en los últimos seis días. Un agricultor de 52 años en Oviedo, al caer por un desnivel, y un joven de 29 en Torrelavega, al ser arrollado su tractor por un tren.

En el primer caso, un hombre de 52 años fallecía este lunes 27 tras salirse de la vía con el tractor que conducía y caer por un desnivel de unos cuatro metros en Llanes (Asturias).

El accidente, del que se dio aviso poco antes de las 19:30 horas, se produjo en la carretera de Llamigu, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

En la llamada al 112 indicaban que un tractor se había caído por un talud de más de tres metros y desconocían si había una persona atrapada. El cuerpo del hombre tuvo que ser excarcelado por los Bomberos del SEPA.

Por otra parte, un joven de 29 años, vecino de Viérnoles (Torrelavega), fallecía el pasado jueves jueves a primera hora de la tarde tras arrollar un tren Alvia de Renfe el tractor cisterna que conducía, con el que cruzaba un paso a nivel sin barreras en el municipio de Arenas de Iguña. El tren realizaba la ruta Santander-Madrid y ha arrollado al tractor en el paso a nivel sin barrera que cruza la vía que lleva a la localidad de La Serna y cerca de la estación de tren de La Cruz de Iguña.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del accidente a las 14.40 horas y ha movilizado hasta el lugar a bomberos del propio 112, efectivos de Guardia Civil y una ambulancia del 061, cuyo personal médico solo ha podido confirmar la muerte del conductor del tractor.

(Foto: 112 Asturias.es)