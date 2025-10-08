Denuncian el incumplimiento en las etiquetas de arroz de las marcas La Fallera y SOS por utilizar símbolos valencianos y no incluir el origen

LA UNIÓ Llauradora ha solicitado a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que inicie una investigación formal sobre las etiquetas de arroz de las marcas La Fallera y SOS, ambas de la empresa matriz Ebro Foods, junto a otros casos similares, por no incluir el origen en sus paquetes e inducir a error a las personas consumidoras. Esta Conselleria tiene las competencias en materia de normativa autonómica de consumo.

A juicio de la organización, estas empresas y otras podrían estar incurriendo en un «posible fraude y engaño al consumidor, además de causar un perjuicio directo a los arroceros valencianos, respecto al etiquetado del arroz comercializado en la Comunitat Valenciana».

En varias reuniones mantenidas recientemente en Bruselas con la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTÉ), se le ha trasladado que las etiquetas de arroz que incluyen símbolos, imágenes o referencias valencianas sin que haya garantía de que el arroz sea efectivamente de origen valenciano, «pueden inducir a error al consumidor y, por lo tanto, tienen que incluir el origen del arroz en el etiquetado».

Los ejemplos detectados en los lineales de la gran distribución en la Comunitat Valenciana son los de Arroz La Fallera, en el paquete que no es de la DO Arròs de València, que contiene el nombre y la imagen de una fallera sin indicar el origen del arroz y pone envasado en Silla.

También el paquete de Arroz SOS que muestra dos falleras sin identificar el origen del arroz e indica envasado en Algemesí.

«Estos casos, con imágenes y nombres claramente con referencias a la Comunitat Valenciana, pueden constituir un incumplimiento de la normativa europea y, por lo tanto, una situación que requiere la intervención de la autoridad competente para garantizar transparencia y protección del consumidor», denuncia la organización agraria.

LA UNIÓ señala a la consellera de Innovación, Marian Cano, que aplique, tras la investigación y si procede, todas aquellas medidas correctoras necesarias, incluyendo sanciones y exigencia del cumplimiento del etiquetado que establece el Reglamento (UE) 1169/2011.

“SE INSINÚA DE MANERA CLARA QUE EL ORIGEN Y/O LA PROCEDENCIA DEL ARROZ ES LA C. VALENCIANA, CUANDO NO HAY NINGUNA GARANTÍA QUE ESTE SEA REALMENTE SU ORIGEN»

Estas actuaciones de LA UNIÓ en Bruselas y ante la Generalitat obedecen a la preocupación creciente entre los productores de arroz de la Comunitat Valenciana en relación con el cumplimiento de la normativa europea sobre el etiquetado alimentario, concretamente el artículo 26 del Reglamento (UE) 1169/2011.

La normativa europea establece con claridad en ese artículo que «la indicación del país de origen o del lugar de procedencia será obligatoria en el arroz en el caso de que la omisión de esta información pudiera inducir a error al consumidor en cuanto en el país de origen o lugar de procedencia reales del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudiera dar a entender que el alimento tiene un país de origen o un lugar de procedencia distintos».

En este sentido, LA UNIÓ incide en que el problema de las etiquetas de arroz denunciado no se limita a la ausencia de una mención explícita del origen del arroz, «sino que reside en el hecho de que la información que acompaña el producto en su conjunto (imagen del envase, símbolos gráficos y lugar de envasado) insinúa de manera clara que el origen y/o la procedencia del arroz es la Comunitat Valenciana, cuando no hay ninguna garantía que este sea realmente su origen».