Aprobados 2,4 millones para que los ganaderos de extensivo realicen inversiones en infraestructuras dentro de sus explotaciones en CyL

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) recoge en su edición de este miércoles 17 la convocatoria de ayudas por valor de 2,4 millones de euros para que los ganaderos de extensivo realicen inversiones en infraestructuras dentro de sus explotaciones, que «contribuyan a mejorar el estatus sanitario de la cabaña ganadera y potencien el aprovechamiento de los pastos”, según ha indicado el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano, en la visita que ha realizado a una finca ubicada en la localidad salmantina de Carrascal de Barregas.

Serrano, que ha incidido en que el plazo de presentación de solicitudes es de dos meses a contar a partir de l jueves 18, ha explicado que la ayuda será del 60% del coste elegible, con un máximo de 10.000 euros por proyecto inversor, y que las obras se deben realizar en el plazo máximo de diez meses a partir de la concesión.

Las actuaciones subvencionables comprenden desde la construcción de cercados hasta estructuras de abastecimiento de agua, pasando por mangas de manejo fijas, pasos canadienses o lazaretos. Asimismo, la orden prevé que se puedan sufragar equipos tales como cisternas o abrevaderos móviles, las conducciones para el abastecimiento de las instalaciones, e incluso la elaboración de los estudios e informes necesarios para la ejecución de estos proyectos.

Los ganaderos de extensivo beneficiarios de estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), serán personas físicas, titularidades compartidas, comunidades de bienes, sociedades civiles y personas jurídicas titulares de una explotación ganadera extensiva o propietarios de los terrenos donde se ubica una explotación ganadera extensiva, en el ámbito territorial de Castilla y León, “siempre que cumplan con los programas nacionales de erradicación de enfermedades”, ha puntualizado Serrano.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, tras la aplicación de los criterios de selección previstos en las bases. Entre estos criterios se encuentran la ubicación de la explotación, si está en zona de montaña o con limitaciones especiales; el número de cabezas de ganado (según la escala de Unidades de Ganado Mayor o UGM); la superficie afectada por la inversión o el porcentaje de animales inscritos en libros genealógicos de razas autóctonas.