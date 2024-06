UPA-UCE ha exigido a la Junta de Extremadura que rectifique la orden de incendios para flexibilizar las restricciones en la cosecha de cereales, a la vez que pide una modificación de los requisitos que la nueva orden

establece para la actividad de las cosechadoras, empacadoras y segadoras en la región, «que impiden ejercer la actividad ocho horas al día en la época de peligro muy alto».

Los representantes de la organización agraria se

reúnen este miércoles con el Consejero de Mundo Rural, Ignacio Higuero, para

reclamarle una rectificación de la nueva orden de 15 de mayo, que establece la

época de peligro alto de incendios y las restricciones que ha establecido para la

actividad agraria sin que se haya producido una modificación de la normativa a nivel

nacional.

UPA-UCE señala que nos encontramos en plena cosecha de cereales, en una

campaña que, en principio, se puede calificar de positiva en cuanto a producción

pero no en precios, sobre todo si se compara con la pasada que fue catastrófica

debido a la sequía. Este año en extremadura se estiman unas 700.000 toneladas de

cereales y la pasada campaña se recogieron en torno a 146.000 toneladas.

En concreto, esta organización agraria pide una modificación de los requisitos que la

orden establece para la actividad de las cosechadoras, empacadoras y segadoras

en Extremadura, ya que están generando problemas y retrasos a los agricultores a la

hora de recoger la cosecha. “Pedimos recoger la cosecha en unas condiciones de

igualdad con el resto de agricultores cerealistas, no ya de países terceros ni

europeos, sino españoles”, destaca el secretario general de UPA-UCE, Ignacio

Huertas.

Desde esta organización agraria señalan que dicha orden, que no se ha negociado

con las OPAS, recoge unas restricciones horarias de 13 a 21 horas en las épocas de

peligro muy alto y extremo. “Es una auténtica barbaridad que durante ocho horas al

día no se pueda cosechar. Esto provoca retrasos importantes en la cosecha,

aumenta los costes de producción y pone en riesgo el trabajo y el esfuerzo de los

cerealistas a lo largo de todo el año”, apunta Huertas.