El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha informado este miércoles 12 de la denuncia que se ha presentado desde la organización agraria contra las personas que invadieron las instalaciones centrales de la sede de APAG en Mérida el pasado lunes 10.

En concreto, dicha denuncia, con fecha 10 de junio, señala que un grupo de personas entró de «forma arrolladora» en la sede, donde se mantuvieron, a pesar de que se les indicó la imposibilidad de permanecer en el lugar debido a que se trataba de una propiedad privada. Los representantes de ese grupo aseguraron que si no se les atendía se quedarían toda la noche. Finalmente, la Policía Nacional tuvo que intervenir, procediendo a la filiación de las personas que habían irrumpido y procediendo a su posterior desalojo.

Según el presidente de APAG Extremadura Asaja, esta actitud «es una falta de respeto y un intento de ensuciar el buen nombre de la organización y de todos sus asociados, atentando contra la libertad, la democracia y el sentido común».

Metidieri ha considerado irónico que pretendan dar lecciones los que «no han dado ni una peonada en el campo» a profesionales que llevan desde generaciones trabajando en la tierra, como son los integrantes de APAG Extremadura Asaja.

Para el presidente de la organización agraria «no es de recibo que se entre invadiendo la propiedad privada y mucho menos faltando el respeto a los trabajadores de APAG Extremadura Asaja», algo que en su opinión contrasta con la actitud de APAG «que siempre ha sido la misma, la de buscar el acuerdo».

no acudirá a la Mesa del Campo si no hay una denuncia de los hechos

Ante estas circunstancias, desde APAG Extremadura Asaja se ha criticado que el resto de integrantes de la mesa que está negociando el convenio del campo no se haya manifestado para mostrar su solidaridad ante estos graves hechos, por lo que ha anunciado que, de seguir esta actitud de pasividad, APAG Extremadura Asaja no se sentará en ninguna mesa si las otras partes no condenan lo ocurrido. De esta forma, ha avanzado Metidieri, serán los empresarios y trabajadores los que tendrán que llegar a sus acuerdos, dentro del marco legal.

Por último, desde APAG Extremadura Asaja se ha recordado que la aplicación del Salario Mínimo Interprofesionales es fruto de un Real Decreto que ha venido impuesto por Pedro Sánchez, pero que es de obligado cumplimiento, «nos guste o no», algo que se ha indicado en todos los foros en los que se ha participado.

A preguntas de los medios de comunicación sobre las repercusiones de la aplicación del salario mínimo interprofesional en el sector de la fruta, Metidieri ha señalado que será uno de los sectores que más se va a resentir, puesto que el incremento de costes «está condenando a las explotaciones a arrancar frutales e incluso al cierre», por lo que augura que tendrá repercusiones negativas para el mercado laboral.